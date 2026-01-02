Dick Advocaat wil met Curaçao gaan stunten op het WK van komende zomer. De 78-jarige bondscoach voorspelt in een interview met De Telegraaf dat de kleinste WK-deelnemer ooit gaat 'prikken' op het eindtoernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. En dat ondanks de pittige loting, waarbij Curaçao onder meer aan viervoudig wereldkampioen Duitsland werd gekoppeld.

Gelijk in de eerste poulewedstrijd, op 14 juni, staat Curaçao in Houston tegenover Die Mannschaft. Een kleine week later (21 juni) wacht in Kansas City een confrontatie met Ecuador, dat tweede werd in de loodzware Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks. Curaçao sluit de groepsfase op 25 juni af in Philadelphia met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Op de huidige FIFA-ranglijst staan alle drie de tegenstanders hoog boven Curaçao, dat nu plek 82 bezet: Duitsland is terug te vinden op plaats 9, Ecuador staat 23ste en Ivoorkust vinden we terug op plek 42.

Advocaat vindt de underdogrol waarin Curaçao zo'n beetje gedwongen wordt niet eens zo vervelend: "Laat iedereen maar denken dat Curaçao geen rol gaat spelen op het WK met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust als tegenstanders. Wij gaan prikken op het WK", voorspelt hij. Advocaat heeft ook al in zijn hoofd hoe dat tot stand moet komen: "We zullen niet heel aanvallend spelen, maar wachten op het moment om toe te slaan. Wie de tegenstander ook is, we zijn lastig te verslaan. Iedereen geeft alles voor een goed resultaat en we hebben heus een aardige ploeg. Ja, zelfs Duitsland kunnen we het moeilijk maken", aldus de ervaren trainer.

Om dat te bewerkstelligen is Advocaat bereid van zijn normale strijdplan af te wijken: "Wij spelen normaal 4-3-3, maar misschien kunnen we in andere formaties nog lastiger te verslaan zijn. Nee, ik ben niet bang voor Duitsland. Ik weet wat we kunnen verwachten en kijk juist uit naar die wedstrijd. Ecuador en Ivoorkust gaan we zeker nog bekijken", aldus de bondscoach aan de vooravond van zijn derde WK-eindronde.