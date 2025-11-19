Dick Advocaat zit komende zomer 'gewoon' op de bank als bondscoach van Curaçao, dat zich in de nacht van dinsdag op woensdag voor het eerst in de geschiedenis plaatste voor een WK-eindronde. De 78-jarige trainer verschaft in gesprek met het Algemeen Dagblad iets meer duidelijkheid over de 'familieomstandigheden' die ervoor zorgden dat hij het afsluitende kwalificatieduel met Guatemala moest missen.

Zondag werd duidelijk dat Advocaat het duel vanuit Nederland moest volgen en dat hij de coaching aan de zijlijn overliet aan zijn assistenten Cor Pot en Dean Gorré. De bondscoach bleef uiteraard wél op voor het duel onderhield via teammanager Wouter Jansen zelfs contact met zijn staf. Advocaat liet hen in de rust op die manier weten dat het elftal wat hem betreft 'nog compacter' moest gaan spelen.

Het AD vraagt Advocaat of de sensationele WK-kwalificatie met Curaçao zijn mooiste prestatie ooit mag worden genoemd. "Nou, wel het gekste dat ik ooit als trainer heb bereikt. Dit is zo mooi voor het eiland en de spelers die van ver zijn gekomen", reageert De Kleine Generaal. De manier waarop hij de wedstrijd moest volgen was niet bepaald optimaal vertelt Advocaat: "Voor de televisie naar een wedstrijd van jouw ploeg kijken is een ramp, kan ik je vertellen. Je ziet zoveel dingen die je anders zou willen zien, al is het soms maar een metertje naar links of rechts. We lieten bijvoorbeeld de nummer 6 van Jamaica te veel vrij en dat was hun beste passer. Dat wil je anders zien, maar ik heb mij beperkt tot een telefoontje naar teammanager Wouter Jansen."

Advocaat gaat ook in op de reden van zijn absentie, die hij niet exact uit de doeken wil doen. "Het gaat weer goed en ik zal er straks op het WK gewoon bij zijn. Daar hoeft niemand aan te twijfelen", verzekert de trainer. "Dat (bondsarts, red.) Casper van Eijck vanuit Jamaica met mij terugvloog naar Nederland leverde wat vragen op van journalisten, hoorde ik. Of mensen zich zorgen moesten maken om mijn gezondheid. Maar dat is niet aan de orde."