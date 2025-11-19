Dick Advocaat belt halverwege wedstrijd Curaçao belangrijke telefonische instructie door

De historische WK-plaatsing van Curaçao is woensdag onderwerp van gesprek. Het eiland, waar slechts 150.000 mensen wonen, kwalificeerde zich met een 0-0-gelijkspel tegen Jamaica voor het eerst voor het eindtoernooi. Wegens omstandigheden volgde bondscoach Dick Advocaat de wedstrijd vanuit Nederland, maar hield hij intensief contact met zijn assistent-trainers Cor Pot en Dean Gorré.

Afgelopen weekend moest de 78-jarige Advocaat het trainingskamp van Curaçao verlaten wegens familieomstandigheden. De bondscoach kon het duel echter wel vanuit het thuisfront in Den Haag volgen. Via teammanager Wouter Jansen had De Kleine Generaal contact tijdens de wedstrijd van Curaçao, zo weet het Algemeen Dagblad.

Het medium deelt een instructie die Advocaat meegaf tijdens de telefoongesprekken: “Halverwege de wedstrijd meldde hij zich telefonisch bij teammanager Wouter Jansen die Gorré en Pot moest inseinen dat de ploeg na de pauze ‘nog compacter’ moest gaan spelen.”

Gorré volgde het advies op en zag zijn ploeg overleven, ondanks dat Curaçao vier keer goed wegkwam. De Jamaicanen raakten twee keer de paal en één keer de lat, terwijl in de blessuretijd een strafschop werd geannuleerd door een ingreep van de videoscheidsrechter.