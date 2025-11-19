Steve McClaren heeft ontslag genomen als bondscoach van Jamaica. Dit deed de Engelsman enkele minuten nadat hij directe kwalificatie voor het WK met de Jamaicaanse ploeg misliep. In Kingston speelden The Reggae Boyz met 0-0 gelijk tegen Curaçao, waarna McClaren zijn conclusie trok.

Jamaica moest van Curaçao winnen om het WK van komende zomer, dat gehouden wordt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, rechtstreeks te bereiken. De thuisploeg kreeg kansen genoeg en raakte tot driemaal toe het aluminium, maar wist niet te scoren. In de slotminuten kreeg Jamaica zelfs nog een strafschop van de scheidsrechter, maar na interventie van de VAR werd deze teruggedraaid.

Tijdens de persconferentie na afloop kwam McClaren met de mededeling dat hij ontslag zou nemen. Dit deed hij door een zelfgeschreven brief voor te lezen die 'uit het hart' kwam. "Na diepgaande reflectie en een eerlijke beoordeling van waar we staan ​​en waar we naartoe moeten, heb ik besloten om af te treden als hoofdcoach van het Jamaicaanse nationale team", steekt de 64-jarige oefenmeester van wal. "Deze beslissing is genomen uit respect, de supporters en de spelers. En soms is het beste wat een leider kan doen, erkennen dat een frisse stem, nieuwe energie en een ander perspectief nodig zijn om dit team vooruit te helpen."

McClaren was gedurende achttien maanden bondscoach van Jamaica en verliet na het voorlezen van de brief direct de persruimte. Hij gaf de aanwezige journalisten geen mogelijkheid om vragen te stellen. Het is niet voor het eerst dat McClaren als bondscoach plaatsing voor een eindtoernooi misloopt. In 2006 werd de Engelsman aangesteld als keuzeheer van Engeland, waar hij in 2007 werd ontslagen nadat hij zich niet wist te kwalificeren voor het EK van 2008.

Overigens kan Jamaica zich nog altijd plaatsen voor het WK van 2026 via de intercontinentale play-offs. Daarin gaan The Reggae Boyz samen met Suriname, Bolivia, DR Congo, Irak en Nieuw-Caledonië strijden om twee WK-tickets. De wedstrijden worden gespeeld in Mexico en de loting zal donderdag verricht worden.