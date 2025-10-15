Curaçao verspeelt voorsprong en is koppositie in WK-kwalificatiepoule kwijt

Het Curaçao van Dick Advocaat moest dinsdagnacht genoegen nemen met een gelijkspel tegen Trinidad & Tobago. Omdat concurrent Jamaica met 4-0 afrekende met Bermuda is de Blauwe Golf de koppositie kwijt in de WK-kwalificatiegroep. Een zinderende ontknoping wacht nu in november.

Curaçao ging de vierde speelronde (van de zes) in als groepshoofd na de winst van afgelopen vrijdagnacht op Jamaica (2-0). Met een overwinning op Trinidad en Tobago kon de ploeg van Advocaat een enorme stap richting historische WK-deelname zetten. Kenji Gorré opende na negentien minuten de score in Willemstad.

Artikel gaat verder onder video

Niet veel later was Curaçao heel dicht bij de 2-0, maar een afstandsschot van Livano Comenencia raakte de binnenkant van de paal. In de tweede helft werden bezoekers sterker en maakte Tyrese Spicer de gelijkmaker, waar een fout van aanvaller Jearl Margaritha aan vooraf ging. Het duel eindigde uiteindelijk in 1-1.

Concurrent Jamaica kende op zijn beurt geen enkele moeite met het nog puntloze Bermuda. Nog voor rust stond de ploeg met 3-0 voor, waarna het na de thee ook nog 4-0 werd. Over een maand wacht een spectaculaire climax in Groep B van de WK-kwalificatie Concacaf. Curaçao speelt op 13 november tegen Bermuda, terwijl Jamaica het opneemt tegen Trinidad & Tobago. Vijf dagen later staat een directe ontmoeting tussen Jamaica en Curaçao op de rol.

Alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2026.