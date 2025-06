Valente kreeg in vliegtuig naar Curaçao plots telefoontje: 'Zo snel mogelijk hier naartoe komen'

leek na een mooi seizoen met FC Groningen te kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Michael Reiziger, bondscoach van Jong Oranje, stak daar echter een stokje voor. Terwijl Valente onderweg was met het vliegtuig naar Curaçao kreeg de middenvelder een belletje dat hij zich alsnog mocht melden bij Jong Oranje.

Aanvankelijk zat Valente niet bij de selectie van Jong Oranje voor het EK Onder 21 in Slowakije. Dirk Proper, reserve-aanvoerder van de ploeg van Reiziger, had echter nog teveel last van een hoofdblessure en moest daardoor verstek laten gaan. Daardoor kwam er in de selectie een plekje vrij voor Valente.

LEES OOK: Valente reageert veelzeggend als naam Feyenoord valt en komt met waanzinnig compliment

"Dan ga je lekker op vakantie en dan word je opeens gebeld. Je krijgt dat goede nieuws te horen en dan is het een kwestie van zo snel mogelijk hier naartoe komen en mijn ding doen", aldus Valente, die op dat moment al vijf uur in het vliegtuig zat, tegenover ESPN. "Ik dacht: lekker, we zijn er bijna, kan ik ontspannen. Maar toen kwam dat belletje halverwege. Ik kon natuurlijk niet bellen, dus we hebben alles via de app besproken. Toen ben ik zo snel mogelijk eigenlijk teruggekomen."

LEES OOK: FC Groningen-directeur laat zich uit over mogelijke Feyenoord-transfer Valente

Voor Valente, die vrijdag 6 juni met Jong Oranje speelt tegen Jong Ivoorkust, kan het sowieso nog een mooie zomer worden. De smaakmaker van FC Groningen staat namelijk in de belangstelling van Feyenoord. De Trots van het Noorden is echter niet van plan om de middenvelder, die afgelopen seizoen in 32 wedstrijden goed was voor twee treffers en zeven assists, zonder slag of stoot te laten gaan. Feyenoord is inmiddels een derde bod aan het voorbereiden om de 21-jarige Groninger alsnog los te weken.

