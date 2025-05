Fulham bombardeert veelbesproken PSV'er tot topdoelwit

Fulham heeft concrete belangstelling voor , zo weet de Daily Telegraph vrijdagavond te melden. De spits van PSV wordt beschreven als een topdoelwit voor de Premier League-club, al wordt 'de nodige concurrentie' verwacht voor zijn handtekening.

Fulham eindigde vorig seizoen als elfde in de Premier League, met 54 punten. The Cottagers, onder leiding van trainer Marco Silva, zijn druk bezig om de selectie voor komend seizoen invulling te geven. In de zoektocht naar een nieuwe spits is Fulham dus uitgekomen bij Pepi, al is het nog onzeker wanneer hij inzetbaar is. Pepi staat al meerdere maanden aan de kant met een knieblessure.

Pepi maakte in 2022 zijn entree in de Eredivisie: FC Groningen huurde de aanvaller van FC Augsburg. Hoewel Pepi er niet in slaagde FC Groningen in de Eredivisie te houden, speelde hij zich met zijn doelpunten in de kijker van de Nederlandse top. Naast PSV had ook Feyenoord wel oren naar zijn komst, maar zijn voorkeur ging uit naar een overstap naar Eindhoven. PSV telde elf miljoen euro neer voor zijn komst. Pepi werd de stand-in van Luuk de Jong en kwam tijdens zijn eerste seizoen tot negen doelpunten, waaronder een hele belangrijke in de uitwedstrijd tegen Sevilla in de Champions League.

Pepi klopt op de deur bij PSV

In het afgelopen seizoen klopte Pepi nadrukkelijk op de deur. De Jong was lang onomstreden, maar de invulling van de spitsdiscussie was steeds vaker voer voor discussie. Pepi scoorde er in de eerste seizoenshelft op los, maar liep kort na de winterstop een ernstige knieblessure op. Hij hoopt begin komend seizoen weer actief te kunnen zijn en een nieuwe gooi te doen naar de rol van eerste spits. Maar als Peter Bosz hem opnieuw als reservespits ziet, is een vertrek denkbaar. In februari verlengde de 22-jarige Amerikaan zijn contract nog tot medio 2030. Zijn concurrent De Jong heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst bij PSV.

