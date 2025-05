'Harde keuze' bij PSV: 'Kans dat hij doorgaat is fifty-fifty'

PSV verlangt op korte termijn duidelijkheid van aanvoerder , die beschikt over een aflopend contract. Dat meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad althans. 'Insiders' schatten de kans dat de 34-jarige De Jong er nog (minimaal) een seizoen aan vastplakt op 'fifty-fifty', aldus Elfrink.

Na het binnenhalen van de landstitel, die weken voor het einde van de competitie nog buiten bereik leek, richt PSV de pijlen vol op het nieuwe seizoen. De contractverlenging van De Jong, maar ook die van collega-routinier Ivan Perisic, zijn daarbij een belangrijk speerpunt. De Eindhovenaren verlangen 'snelle duidelijkheid' van De Jong, schrijft Elfrink. "Dat staat los van alle lof die er voor zijn hele carrière is. Een harde keuze is dat de club niet té lang op hem wil wachten en geen garanties meer kan geven dat hij eerste man is. Het liefst heeft PSV hem nog een jaar aan boord, maar De Jong heeft een aanbod van Stewart nog altijd in beraad."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Valente contacteert PSV en heeft duidelijke boodschap

"Insiders schetsen de kans dat hij doorgaat bij PSV op fifty-fifty, waarbij De Jong weet dat de kans groot is dat hij minder gaat spelen en de eer deels aan Ricardo Pepi moet laten", vervolgt Elfrink. In het geval van Perisic liggen de kaarten 'gunstiger', aldus de clubwatcher. Eerder werd al duidelijk dat de Kroaat (36), die afgelopen seizoen aantoonde nog lang niet te zijn versleten en dikwijls een beslissende rol speelde, van zins was om bij te tekenen mits in zijn nieuwe contract een clausule zou worden opgenomen waardoor hij makkelijk kan vertrekken als een grote club zich zou melden.

LEES OOK: Opvolger Noa Lang getipt: 'Perfecte aanwinst voor PSV’

PSV neemt deze zomer afscheid van een aantal spelers die de afgelopen seizoenen een bepalende rol speelden. Doelman Walter Benítez en centrale verdediger Olivier Boscagli lopen beiden uit hun contract en gaan transfervrij op zoek naar een nieuw avontuur. PSV werkt inmiddels aan de komst van twee keepers (Nick Olij en Daniel Peretz) én twee verdedigers (Ko Itakura en Nobel Mendy). Daarnaast zou de interesse in Lazio-aanvaller Loum Tchaouna nog altijd niet bekoeld zijn. Verder zou een aantal spelers die een grote transferwaarde vertegenwoordigen, zoals Ismael Saibari, Malik Tillman, Noa Lang en Johan Bakayoko, deze zomer verkocht kunnen worden. In dat geval zal PSV uiteraard op zoek gaan naar een vervanger.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 PSV, Ajax en Feyenoord 'zitten te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt' 🔗

👉 ‘Boscagli alsnog op weg naar Premier League’ 🔗

👉 Makkelie reageert op moment met Lang: 'Als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren' 🔗

👉 Nieuwe bestemming voor De Jong geopperd: 'Dat zou ik Luuk wel gunnen' 🔗

👉 Joey Veerman strooit extra zout in Ajax-wond met opvallend shirt bij PSV-huldiging 🔗