Opvolger Noa Lang getipt: 'Perfecte aanwinst voor PSV’

was op zondagavond belangrijk voor AZ, dat met 3-2 won van FC Twente in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De zoon van Mark van Bommel wordt gelinkt aan PSV, de club waar zijn vader ooit speler en trainer was. In voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf wordt een eventuele transfer besproken. Mike Verweij ziet in Van Bommel een goede aanwinst, maar weet wel waarom een overgang geen uitgemaakte zaak is.

Zoals in elke aflevering van de podcast leest presentator Pim Sedee stellingen voor aan Verweij en ditmaal Jeroen Kapteijns. Sedee stelt: “Van Bommel zou een perfecte aanwinst zijn voor PSV.” Verweij antwoordt snel “eens”, maar Kapteijns heeft langer de tijd nodig voor zijn antwoord. “Oneens”, is uiteindelijk het oordeel.

“Van Bommel wordt in verband gebracht met PSV, als opvolger eventueel van Noa Lang”, verklaart Sedee de stelling. Lang wordt nog altijd in verband gebracht met een zomerse overstap naar Napoli. “Hoe komt dat linkje daar?", vraagt Verweij cynisch over Van Bommel. “Zijn vader schijnt er gevoetbald te hebben en trainer te zijn geweest", legt hij vervolgens zelf uit.

Verweij ziet een factor die PSV in de weg gaat zitten, mocht er inderdaad interesse zijn voor het binnenhalen van Van Bommel: “AZ verkoopt gewoon liever niet… Max Huiberts (technisch directeur, red.) verkoopt gewoon niet aan de top drie, omdat ze dat toch als concurrenten zien.” Er is één mogelijkheid om de linksbuiten toch naar Eindhoven te halen, volgens de journalist: “AZ vraagt de absolute hoofdprijs. En als PSV bereid is om die voor Van Bommel te betalen, dan is het wel mogelijk dat hij die kant opgaat.”