'Paixão lijkt één club te kunnen vergeten, Eredivisie-collega met vijf goals minder wél optie'

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar naar welke club deze zomer gaat verkassen. De Braziliaan heeft een indrukwekkend seizoen achter de rug bij Feyenoord en bekroont zijn goede prestaties normaal gesproken met een transfer naar een Europese topcompetitie. Paixão werd dit jaar regelmatig in verband gebracht met Napoli, maar de kersverse kampioen van Italië heeft mogelijk andere plannen. Volgens Italiaanse media blijft (PSV) wél een optie.

Paixão was de afgelopen jaren al een opvallende speler bij Feyenoord, maar hij slaagde er in het afgelopen seizoen pas écht in zijn ploeg bij de hand te nemen. Dat resulteerde uiteindelijk in zestien doelpunten en liefst veertien assists in 34 competitiewedstrijden. De Braziliaan liet zich ook in de Champions League van zijn beste kant zien. Hij scoorde tegen Sparta Praag en AC Milan én fungeerde zowel op bezoek bij Girona als Benfica tweemaal als aangever. Paixão beleefde al met al een persoonlijk geweldig seizoen en het moet gek lopen wil hij zijn prestaties niet bekronen met een toptransfer.

Artikel gaat verder onder video

Napoli werd lange tijd genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor de vleugelspeler van Feyenoord. De kersverse kampioen van Italië is na het vertrek van Khvicha Kvaratskhelia begin dit kalenderjaar op zoek naar een nieuwe linksbuiten. Naast Paixão is ook Lang nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Napoli. Wat heet: de Napolitanen probeerden in januari al werk te maken van de komst van Lang. De linksbuiten had zelf wel oren naar een verhuizing naar het zuiden van Italië, maar PSV wilde hem niet midden in het seizoen laten gaan. Lang lijkt deze zomer alsnog te vertrekken uit Eindhoven. Of Napels zijn volgende bestemming gaat worden, zal moeten blijken.

LEES OOK: 'Succestrainer Conte verlaat landskampioen Napoli: nieuwe club én opvolger al bekend'

Het heeft er wel alle schijn van dat Lang hoger op de verlanglijst staat dan Paixão. Italiaanse media zijn na het binnenhalen van de landstitel door Napoli afgelopen vrijdag al druk bezig met het nieuwe seizoen. Kevin De Bruyne lijkt de eerste versterking te worden, maar La Gazzetta dello Sport noemt meer namen die op de belangstelling van Napoli kunnen rekenen. Naast Lewis Ferguson (Bologna) wordt ook Kenneth Taylor opnieuw genoemd. De middenvelder van Ajax staat al langer in de belangstelling van Napoli en de doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio meldde zondag nog dat hij mogelijk tussen de 25 en 30 miljoen euro moet kosten.

‘Lang blijft zijn redenen houden’

Een soortgelijk bedrag, en waarschijnlijk nog wel meer, zou Napoli ook moeten neertellen voor Lang, mocht de club werk willen maken van zijn komst. De Italiaanse kampioen heeft naar verluidt meer vleugelspelers op het oog. “Giovanni Manna (technisch directeur, red.) is natuurlijk de 18-jarige Alvaro Montoro niet vergeten, die met Velez vaak op het podium stond in Argentinië en die in Napels de ideale grond zou vinden om zich te ontwikkelen, in een land dat empathie heeft met de Zuid-Amerikanen van Buenos Aires en omgeving. Dat het een hete zomer wordt, is niets nieuws en daarom is het niet verwonderlijk dat zeer recente namen weer zouden kunnen opduiken”, schrijft La Gazzetta. “Garnacho (Manchester United) is wat gedaald in de pikorde, maar blijft een optie en Lang blijft zijn redenen houden…”, zo klinkt het.

Corriere dello Sport schuift een andere naam naar voren: Edon Zhegrova. De 26-jarige buitenspeler maakte in de eerste helft van het voorbije seizoen indruk bij LOSC Lille, maar kwam door een blessure dit kalenderjaar nog niet in actie. Volgens de krant volgt Napoli de verrichtingen van Zhegrova al een tijdje op de voet en is zijn contractsituatie in het voordeel van de Italianen. Zhegrova staat nog tot de zomer van 2026 onder contract bij LOSC Lille. Een andere aanvaller die nadrukkelijk wordt gelinkt aan Napoli is Jonathan David. De Canadees was tot voor kort nog teamgenoot van Zhegrova. David heeft zijn aflopende contract niet verlengd en is daardoor transfervrij op te pikken. Bij Napoli zou hij de concurrentiestrijd met Romelu Lukaku aan moeten gaan. David was in het voorbije seizoen nog 25 keer trefzeker voor LOSC Lille.

Als ik Napoli was, zou ik voor de linksbuitenpositie gaan voor: Laden... 54.8% Igor Paixão 29.8% Noa Lang 15.5% Geen van beiden 84 stemmen

