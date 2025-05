Nieuwe bestemming voor De Jong geopperd: 'Dat zou ik Luuk wel gunnen'

Kenneth Perez hoopt dat volgend seizoen gaat spelen voor een club in het Midden-Oosten, om zo veel geld te verdienen. De analist geeft in het ESPN-programma Voetbalpraat aan dat de spits van PSV te gunnen. Zijn mede-analisten stellen daar hun vraagtekens bij en stellen andere opties voor wat betreft de toekomst van de binnenkort transfervrije De Jong.

Presentator Vincent Schildkamp vraagt aan zijn gasten of Luuk de Jong het komende seizoen nog de eerste spits van PSV zal zijn, waarop Arno Vermeulen zijn hoofd schudt: “Eigenlijk hebben ze die vraag eerder al wel beantwoord bij PSV, dat ze Ricardo Pepi komend seizoen echt wel als eerste spits zien, op papier.”

Wat er dan met De Jong moet gebeuren? Het contract van de spits loopt deze zomer af, maar er moet nog altijd een besluit worden genomen over zijn toekomst. Sjoerd Mossou vindt dat PSV de 36-jarige voetballer ‘altijd moet houden’. Perez heeft een ander scenario in zijn hoofd: “Ik hoop voor hem dat hij onwijs veel geld kan verdienen, ergens in Saudi. Dat zou ik Luuk wel gunnen.”

“Dat is toch niks voor hem?”, vraagt Mossou. “Hij wordt liever wisselspeler in Spanje dan dat hij naar zo’n land gaat, lijkt mij.” Schildkamp voegt eraan toe: “Ik denk dat bij Luuk de Jong als een van de weinigen ook het morele aspect een rol speelt.” Perez begint te glimlachen en wijst op de naïviteit van zijn collega’s: “Wat zijn jullie lief.” Schildkamp pakt de Deen terug: “Ja Kenneth, sommige mensen hebben dat nog ergens in hun achterhoofd, dat je daar ook over na moet denken.”

