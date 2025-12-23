Pep Guardiola heeft de selectie van Manchester City in de dagen voor kerst vrij gegeven. De trainer vindt dat zijn spelers tijdens hun vrije dagen niet aan voetbal hoeven te denken, maar waarschuwt ze niet te veel te eten.

Manchester City speelde zaterdag in eigen huis de laatste wedstrijd voor de kerstdagen en wist met 3-0 te winnen van West Ham United. Voor het duel heeft de trainer al zijn spelers op de weegschaal laten zetten. “Ze komen terug op eerste kerstdag en ik zal erbij zijn om te controleren hoeveel kilo ze zijn aangekomen”, zo werd Guardiola na de wedstrijd opgetekend door de aanwezige pers.

“Ze hebben drie dagen vrij en mogen eten, maar ik wil ze onder controle houden”, ging de Spaanse oefenmeester verder. “Stel je voor: een speler is nu perfect, maar hij komt aan met drie kilo te veel. Dan blijft hij in Manchester en zal hij niet meedoen tegen Nottingham Forest”, maakt Guardiola heel duidelijk.

Manchester City gaat op zaterdag 27 december op bezoek bij Nottingham Forest. De Citizens staan momenteel tweede in de Premier League en hebben een achterstand van twee punten op Arsenal. “Ik heb een fitte selectie nodig”, legt Guardiola uit. “Het speelschema is zo strak dat het cruciaal is voor spelers om even te kunnen ontspannen. Ze moeten met hun families op pad en het voetbal even vergeten.”