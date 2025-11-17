Live voetbal

Tijjani Reijnders doet Ajax-fans denken aan Wout Weghorst door manier van juichen

Tijjani Reijnders
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
17 november 2025, 21:38   Bijgewerkt: 21:52

Tijjani Reijnders scoorde maandagavond op fraaie wijze de openingstreffer in het duel van het Nederlands elftal. Niet alleen het doelpunt van de speler van Manchester City blijft bij de Oranje-fans hangen, maar ook de manier van juichen.

Die deed de tv-kijker namelijk denken aan Wout Weghorst. De Ajax-spits scoort wel vaker in de Johan Cruijff ArenA en maakt dan altijd het gebaar van een kruis. Reijnders deed maandagavond hetzelfde, toen hij het Nederlands elftal op een 1-0 voorsprong schoot tegen Litouwen.

Artikel gaat verder onder video

Het is echter niet voor het eerst dat Reijnders op een dergelijke manier juicht. Dat doet hij altijd, speciaal voor zijn zoontje Xavién. Na het maken van een treffer steekt Reijnders zijn armen hoog in de lucht en maakt dan speciaal voor hem een 'X'. Zo ook tegen Litouwen.

Volg hier live het duel van het Nederlands elftal tegen Litouwen

Het moment viel veel supporters op. Ajax-fans op sociale media grappen zelfs dat Reijnders het gebaar van Weghorst heeft overgenomen: "Reijnders, echte Ajacied met de celebration van Weghorst in de Arena", grapt een supporter van de Amsterdammers op sociale media. "Dacht dat het alleen iets sufs was van Weghorst, maar nu doen anderen het ook", schrijft een ander.

Naast Reijnders heeft ook Weghorst een speciale reden voor de manier waarop hij juicht, zo legde hij tijdens zijn eerste seizoen bij Ajax uit: “Supporters sturen me vaak succesberichten met drie kruizen. Vandaar dit gebaar. Ik wilde al eerder iets Ajaxgerelateerds doen, maar vergat het telkens omdat ik door het dolle heen was.”

➡️ Meer nieuws over Wout Weghorst

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Depay

Studio Voetbal haalt uit naar Memphis Depay: 'Zijn slechtste wedstrijd ooit'

  • Gisteren, 22:49
  • Gisteren, 22:49
Erling Haaland

Noorwegen vernedert Italië en gaat voor het eerst sinds 1998 naar WK

  • Gisteren, 22:42
  • Gisteren, 22:42
Allard Lindhout geeft een rode kaart bij Israël - Moldavië

Lindhout geeft razendsnelle rode kaart en penalty bij Israël - Moldavië, Higler buigt zich lang over besluit

  • Gisteren, 21:15
  • Gisteren, 21:15
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Litouwen

4 - 0
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 27 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
10
1
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel