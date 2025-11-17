scoorde maandagavond op fraaie wijze de openingstreffer in het duel van het Nederlands elftal. Niet alleen het doelpunt van de speler van Manchester City blijft bij de Oranje-fans hangen, maar ook de manier van juichen.

Die deed de tv-kijker namelijk denken aan Wout Weghorst. De Ajax-spits scoort wel vaker in de Johan Cruijff ArenA en maakt dan altijd het gebaar van een kruis. Reijnders deed maandagavond hetzelfde, toen hij het Nederlands elftal op een 1-0 voorsprong schoot tegen Litouwen.

Het is echter niet voor het eerst dat Reijnders op een dergelijke manier juicht. Dat doet hij altijd, speciaal voor zijn zoontje Xavién. Na het maken van een treffer steekt Reijnders zijn armen hoog in de lucht en maakt dan speciaal voor hem een 'X'. Zo ook tegen Litouwen.

Het moment viel veel supporters op. Ajax-fans op sociale media grappen zelfs dat Reijnders het gebaar van Weghorst heeft overgenomen: "Reijnders, echte Ajacied met de celebration van Weghorst in de Arena", grapt een supporter van de Amsterdammers op sociale media. "Dacht dat het alleen iets sufs was van Weghorst, maar nu doen anderen het ook", schrijft een ander.

Naast Reijnders heeft ook Weghorst een speciale reden voor de manier waarop hij juicht, zo legde hij tijdens zijn eerste seizoen bij Ajax uit: “Supporters sturen me vaak succesberichten met drie kruizen. Vandaar dit gebaar. Ik wilde al eerder iets Ajaxgerelateerds doen, maar vergat het telkens omdat ik door het dolle heen was.”