Koeman reageert op spijkerhard interview van Weghorst na Utrecht – Ajax

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
7 reacties
Luuk van Grinsven
10 november 2025, 17:32   Bijgewerkt: 17:42

Volgens Ronald Koeman is Ajax zondagmiddag benadeeld tijdens de 2-1-nederlaag tegen FC Utrecht. De bondscoach vindt dat de treffer van Wout Weghorst niet afgekeurd had mogen worden en geeft de spits van de Amsterdammers gelijk met zijn opvallende interview na afloop bij ESPN.

Door een vermeende overtreding van Lucas Rosa op Gjivai Zechiël in de aanloop naar de goal van Weghorst zette Danny Makkelie een streep door de 0-1. Niet veel later kwam FC Utrecht op voorsprong door een doelpunt van Matisse Didden. Zo gingen de Amsterdammers niet met een voorsprong, maar met een achterstand de kleedkamer in voor rust.

Artikel gaat verder onder video

Op de persconferentie van maandagmiddag liet Koeman zich uit over het niveau van de arbitrage in Nederland. “Ik denk dat de VAR een rol speelt, wanneer scheidsrechters dat wel of niet gebruiken. Het is de ene keer wel, de andere keer niet. Daar zit vooral een rol in bij het niveau van de scheidsrechters", begint Koeman.

De bondscoach haalt de afgekeurde goal van Weghorst aan als voorbeeld. “Daar had ik ook wel moeite mee. Dan komt de VAR en die beslist of het wel of geen overtreding is… Ik had het heel goed gevonden als hij gewoon had gezegd: het is een doelpunt. Ik vond dat Wout daarin wel gelijk had", zegt de trainer van Oranje. Noa Vahle: “Weghorst was vrij uitgesproken inderdaad.” Koeman reageert daar lachend op: “Dat is Wout altijd wel.”

21
158 Reacties
4 Dagen lid
214 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Tsjah Koeman en zijn lievelingetjes.. gênant. Zie nu eerst maar eens van Polen te winnen.

HenkDeTank
97 Reacties
4 Dagen lid
110 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21: zijn lievelingetje ja want anders had hij echt niet bij oranje gezeten.

21
158 Reacties
4 Dagen lid
214 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@HenkDeTank Exact.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
644 Reacties
1.140 Dagen lid
4.960 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Vermeende overtreding...? het was een overtreding.

Neesje
1.599 Reacties
1.141 Dagen lid
8.716 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Idd maar als een scheidsrechter er bijna bovenop staat en door laat spelen deugd ook niet .

K. Daffie
136 Reacties
797 Dagen lid
835 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Koeman is geen scheidsrechter.

Marc Overtwix
103 Reacties
2 Dagen lid
141 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gelukkig neemt geen enkel weldenkend persoon Koeman serieus. Zijn pensioen zal met gejuich ontvangen worden.

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
11
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

