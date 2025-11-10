Koeman reageert op spijkerhard interview van Weghorst na Utrecht – Ajax

Volgens Ronald Koeman is Ajax zondagmiddag benadeeld tijdens de 2-1-nederlaag tegen FC Utrecht. De bondscoach vindt dat de treffer van niet afgekeurd had mogen worden en geeft de spits van de Amsterdammers gelijk met zijn opvallende interview na afloop bij ESPN.

Door een vermeende overtreding van Lucas Rosa op Gjivai Zechiël in de aanloop naar de goal van Weghorst zette Danny Makkelie een streep door de 0-1. Niet veel later kwam FC Utrecht op voorsprong door een doelpunt van Matisse Didden. Zo gingen de Amsterdammers niet met een voorsprong, maar met een achterstand de kleedkamer in voor rust.

Op de persconferentie van maandagmiddag liet Koeman zich uit over het niveau van de arbitrage in Nederland. “Ik denk dat de VAR een rol speelt, wanneer scheidsrechters dat wel of niet gebruiken. Het is de ene keer wel, de andere keer niet. Daar zit vooral een rol in bij het niveau van de scheidsrechters", begint Koeman.

De bondscoach haalt de afgekeurde goal van Weghorst aan als voorbeeld. “Daar had ik ook wel moeite mee. Dan komt de VAR en die beslist of het wel of geen overtreding is… Ik had het heel goed gevonden als hij gewoon had gezegd: het is een doelpunt. Ik vond dat Wout daarin wel gelijk had", zegt de trainer van Oranje. Noa Vahle: “Weghorst was vrij uitgesproken inderdaad.” Koeman reageert daar lachend op: “Dat is Wout altijd wel.”