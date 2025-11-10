Live voetbal

Van Hanegem stipt ironie aan van Weghorst die over arbitrage klaagt

Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 november 2025, 08:45

Willem van Hanegem vindt het ironisch dat uitgerekend Wout Weghorst aangeeft dat de Nederlandse arbitrage van een ‘bedenkelijk niveau’ is, stelt hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De oer-Feyenoorder herinnert de Ajax-spits eraan dat hij na een elleboogstoot aan Wouter Goes onlangs slechts geel kreeg.

Weghorst dacht Ajax zondag op bezoek bij FC Utrecht (2-1 nederlaag) na 42 minuten op voorsprong te zetten. Waar Danny Makkelie de goal eerst toekende, werd deze na ingrijpen van de VAR afgekeurd voor een overtreding van Lucas Rosa op Gjivai Zechiël. "Ik vind het echt bizar", zei Weghorst na afloop over het besluit. Vervolgens gaf hij aan dat hij de arbitrage in de Eredivisie al weken van ‘bedenkelijk niveau’ vindt.

Van Hanegem vindt dat Weghorst niets geks zegt met deze opmerking, maar vindt het wel bijzonder dat juist de spits van Ajax dit zegt. “Het is wel grappig dat iemand die onlangs voor een elleboogstoot tegen Wouter Goes slechts geel kreeg en dat doodnormaal vond, dat dan zegt”, aldus De Kromme, die het besluit de goal af te keuren terecht vond. “Het is dan natuurlijk wel lullig dat die Matisse Didden vervolgens schitterend raak kopt, want dan zit je opeens met een achterstand in de kleedkamer in plaats van met een voorsprong.”

In Utrecht stond Fred Grim voor het eerst als eindverantwoordelijke voor de groep, na het ontslag van John Heitinga. Toch kon de voormalig doelman het verschil niet maken. “Ik zag persoonlijk geen verschil tussen het Ajax van Fred Grim en het Ajax van John Heitinga, maar misschien kan dat ook niet in één wedstrijd”, stelt Van Hanegem. De oud-voetballer haalt aan dat Alex Kroes al met Erik ten Hag zou hebben gesproken. “Als die ‘ja’ zou zeggen, dan komt hij natuurlijk met een leger aan assistenten en stafleden. En hij zal nieuwe spelers willen zien in de winterstop. Als Ajax daar geld voor heeft, hadden ze het beter in de zomer al uit kunnen geven.”

Arena
1.401 Reacties
91 Dagen lid
3.190 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik stip dan even met graagte aan dat meneer van Hanegem al jaren net doet alsof ie zelf zijn stukjes schrijft. Hou toch op joh met je vingertjewijzerij.

CG
2.631 Reacties
839 Dagen lid
13.362 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij was zelf een gemene speler die graag tikken uitdeelde !!

21
136 Reacties
3 Dagen lid
205 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@CG Het is wel een verschil tussen een speler die uitdeelt met gezond verstand en een speler zoals Weghorst.

Arena
1.401 Reacties
91 Dagen lid
3.190 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@CG: precies wat jij zegt. En dan wél vinden dat je een ander de maat kan nemen. Belachelijk dat dit soort figuren maar vanalles kunnen roepen zonder enige zelfreflectie.

