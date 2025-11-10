Het doelpunt van Wout Weghorst bij FC Utrecht – Ajax (2-1) had niet afgekeurd moeten worden, vindt Valentijn Driessen. Scheidsrechter Danny Makkelie werd naar de kant geroepen door video-assistent Rob Dieperink en annuleerde de treffer.

Weghorst dacht Ajax op een 0-1 voorsprong te zetten in de slotfase van de eerste helft, maar vanwege een eerdere overtreding van Rosa ging er een streep door het doelpunt. Scheidsrechter Danny Makkelie werd door videoscheidsrechter Rob Dieperink naar de kant geroepen en annuleerde de treffer. Vlak daarna opende Utrecht de score; uiteindelijk won de ploeg van Ron Jans met 2-1.

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind het echt bizar", zei Weghorst over het besluit. "De scheidsrechter kiest er denk ik bewust voor om deze wedstrijd op een bepaalde manier aan te gaan. Hij laat heel veel doorgaan. Het wordt een mannelijke wedstrijd. Prima, daar houd ik ook van." Maar, over het doelpunt: "Dit is een cruciaal moment in de wedstrijd en een cruciale fout. Of je gaat met een 0-1 voorsprong de pauze, en nu sta je 1-0 achter."

In een video-item van De Telegraaf zegt Driessen dat Makkelie ‘heel veel liet doorgaan’. “Ook duels die soms over de schreef gingen. Ajax was daar meer de dupe van dan Utrecht, dat echt met het mes tussen de tanden speelde. Allemaal leuk en aardig, maar als je een kleine overtreding zelf laat doorspelen, je je daarna naar het scherm laat roepen en die goal vervolgens afkeurt… Dat slaat echt helemaal nergens op.”

'Makkelie moet persoonlijkheid tonen'

“Als Makkelie moet je dan voor dat scherm staan, persoonlijkheid tonen en zeggen dat die goal blijft staan”, vindt de chef voetbal. “Er zijn in de eerste helft talloze van zulke overtredingen gemaakt. Hij liet alles doorspelen, maar dit fluit hij af. Ik vond het al heel raar dat hij naar de kant werd geroepen. En dat door Rob Dieperink... Met alle respect, maar dat is een van de allerslechtste scheidsrechters die er is. Dat hebben we zaterdag ook gezien (bij Excelsior - Heracles Almelo, red.). Dan denk ik: joh Makkelie, je bent echt geen schim meer van de Makkelie die we een paar jaar geleden op de velden zagen.”

“Ik begrijp Weghorst ook heel goed. Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie, en dat begrijp ik heel goed”, aldus de journalist, die denkt dat de neutrale toeschouwer zich heeft vermaakt met de vroege zondagmiddagwedstrijd. “Het was een heel intense wedstrijd, zoals je verwacht bij Utrecht – Ajax. Ze hebben allebei midweeks gespeeld, dus dan sneeuwt het voetbal een beetje onder. Het was veel strijd en een vermakelijke wedstrijd, zeker voor de neutrale toeschouwer. Ik vond eigenlijk een gelijkspel meer op zijn plaats dan een 2-1 overwinning voor Utrecht, maar Ajax zit in de hoek waar de klappen vallen.“