FC Utrecht is weer te sterk voor Ajax: debuterende Grim verliest voetbalgevecht

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
9 november 2025, 14:12   Bijgewerkt: 14:33

FC Utrecht heeft in eigen huis een intens en beladen duel met Ajax tot een goed einde gebracht. In een wedstrijd vol strijd, opstootjes en kansen aan beide kanten hield de ploeg van Ron Jans het hoofd koel, terwijl Ajax onder de nieuwe trainer Fred Grim wel beter voetbal liet zien, maar opnieuw tekortkwam in effectiviteit. Ajax ging voor het derde seizoen op rij onderuit in Utrecht.

FC Utrecht en Ajax begonnen in een levendige sfeer aan de wedstrijd in Stadion Galgenwaard, waar het duel meteen fel werd ingezet. Binnen enkele minuten kreeg Ajax de eerste kans via Kenneth Taylor, maar zijn schot werd geblokt. Aan de andere kant liet Utrecht zich niet onbetuigd: Rodriguez dook gevaarlijk op in het strafschopgebied, maar Sutalo wist zijn schot te keren. De ploeg van Fred Grim, die voor het eerst als interim-trainer op de bank zat, koos voor Gerald Alders in de basis en liet in de openingsfase verzorgd combinatievoetbal zien, al ontbrak het aan scherpte in de afronding.

In het tweede kwart van de eerste helft nam Utrecht het initiatief over. De ploeg van Ron Jans zette hoger druk en dwong Ajax tot fouten. Haller was dichtbij met een kopbal, terwijl Pasveer enkele keren moest ingrijpen. De duels werden grimmiger en Dani de Wit stond nadrukkelijk in het middelpunt met een aantal stevige ingrepen. Kort voor rust leek Ajax op voorsprong te komen via Wout Weghorst, maar na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt afgekeurd wegens een eerdere overtreding van Rosa. Aan de overzijde sloeg Utrecht in de blessuretijd van de eerste helft wél toe: Didden kopte een hoekschop van El Karouani binnen en bracht het stadion in extase.

Na de pauze bleef de intensiteit hoog. De Wit ontsnapte opnieuw aan een kaart na een harde overtreding, terwijl Ajax moeite had om gevaar te stichten. Utrecht profiteerde daar optimaal van: na een vrije trap van El Karouani kreeg Haller alle ruimte om de bal binnen te koppen tegen zijn oude club. Het was voor El Karouani al zijn achtste assist van het seizoen. Daarmee leek de thuisploeg op weg naar een comfortabele marge, maar Ajax reageerde vrijwel direct. Godts bracht de spanning terug met een prachtige treffer in de kruising, waarbij Barkas niet vrijuit ging.

In de slotfase golfde het spel op en neer. Rodriguez en Cathline misten grote kansen om het duel te beslissen, terwijl Ajax via Klaassen en Alders nog dicht bij de gelijkmaker was. Scheidsrechter Danny Makkelie hield de kaarten lang op zak, tot Horemans in de slotminuten geel kreeg na vasthouden van Godts. Grim probeerde met aanvallende wissels nog iets te forceren, maar Utrecht verdedigde met man en macht - en met succes.

Allback
Allback
Het jaarlijkse puntenverlies in Utrecht is weer achter de rug voor Ajax.

HenkDeTank
Terechte overwinning van Utrecht. Mooi begin van deze voetbaldag. Straks PSV-AZ en Feyenoord...we gaan het zien

jerommeke1973
@HenkDeTank AZ gaat winnen

Marc Overtwix
@HenkDeTank verwacht wel een mooie wedstrijd bij psv-az!

HenkDeTank
het wordt in ieder geval een mooie wedstrijd denk ik

jerommeke1973
@HenkDeTank het is AZ - PSV 😉😉💪💪

Zadkine
Gaat Grim er nu ook uit?

21
Voor Utrecht is dit allang niet meer de wedstrijd van het jaar. Keer op keer winnen ze met speelsgemak. Ook dubbelwinst vandaag voor Utrecht de 4e plek is in zicht.

dilima1966
Ajax heeft I iedergeval beter voetbal laten zien als onder heitinga ik ben en was er bij ze speelde veel beter als alle wedstrijden hier voor

HenkDeTank
daar heb ik het wel mee eens. zag vlagen van potentie

Marc Overtwix
@dilima1966 eens! Dat was denk ik ook de reden dat spelers intern al in een eerder stadium aangaven liever Grim als hoofdtrainer te zien komen ipv Heitinga, dan alleen als assistent.

Mike
Mike
Vond Ajax helemaal niet slecht spelen (niet de top van Nederland zoals ze daar wel bij horen), maar het was niet meer dat plichtmatige. Er was duidelijk strijd en inzet. Rare actie van de scheids bij de 1-0, maar daarna waren het wel goede doelpunten. Warrige scheids helpt gewoon de wedstrijd niet. Er werden duidelijke kaarten niet gegeven, en gefloten voor onzichtbare overtredingen. Het was niet een gestolen overwinning, maar de ploegen waren duidelijk gelijkmatig. Ajax maakt voorin vaak de verkeerde beslissingen (zoals op het einde met de voorzet van Klaassen, hij kijkt en geeft hem strak voor terwijl er niemand liep, dan moet je hem terugtrekken).

Polletje
@Mike, ik denk dat Klaassen voor eigen geluk ging ipv een "voorzet", verder mooi verwoord daar sluit ik me bij aan.

Mike
Mike
Ah.. uit die hoek.. pff.. nou, dat is ook een zeer slechte optie. Bijna niet te doen. Maar ja, nu je het zegt.

Polletje
@Mike, zeker de verkeerde keuze, wat je zegt uit die hoek is dat bijna onmogelijk daar komt veel geluk bij kijken. Ik denk dat Klaassen nog wat tijd had om naar zijn rechter te kappen en te wachten op inkomende spelers, maar dat is allemaal achteraf natuurlijk Ajax heeft verloren helaas. Ik ben benieuwd wie er trainer gaat worden. Succes straks tegen GAE.

Marc Overtwix
Dit was echt een wedstrijd waarbij je als Utrecht supporter super trots bent, wat een heerlijke pot! Utrecht was de bovenliggende partij en pakt terecht de 3 punten. Eerste goal van ajax terecht afgekeurd, goed dat de VAR ingreep. Zechiel was ook weer geweldig. Wil continu de bal, betrokken bij het spel en bleef ondanks al die schoppen gewoon lekker voetballen. Slechtste man van het veld was de scheidsrechter. Rare beslissingen en wilde geen kaarten geven in situaties waar het wel terecht was. Ajax leek onder Grim wel wat meer met een plan te voetballen. Maar dat is lastig uitvoeren als je gewend bent om een trainer te hebben die zonder eigen plan zijn ploeg het veld in stuurt. Las zelfs dat spelers aangaven dat hij zijn tactiek door chatgpt liet bedenken. Leuk ook om te zien dat Grim wel de jeugd de kans gaf.

jerommeke1973
Helemaal niets in Amsterdam!!!!!

Arena
Op de eerste plaats is er helemaal niks beladen aan de wedstrijd. Wat dat betreft is FCUpdate weer teruggezakt naar clickbaitachtige nonsens. Beschamend. Ik vond Ajax weliswaar zwakker dan Utrecht, maar ik heb wel het gevoel dat er een gelijkspel wel in had gezeten. Jammer van het doelpunt van Weghorst dat naar mijn idee onterecht wordt afgekeurd. Zoals al eerder gezegd kun je van Grim niet meteen wonderen verwachten. Dat je verloren hebt is jammer, maar ik blijf positief. Je kunt vanalles roepen maar slecht was Ajax niet.

descheids
@Arena, grappig om te zien is hoeveel feijenoorders online zijn om hier op te reageren. Dezelfde feijenoorders zag je niet na de vernederingen tegen fenerbahce, PSV, Braga, Stuttgart, Aston Villa, AZ. Dat is wel hilarisch, ook nu. Maar Ajax is de focus naar de toekomst, dat komt vanzelf goed.

Marc Overtwix
@descheids on-topic blijven!

Mike
Mike
<-- deze Feyenoord-fan reageert altijd als hij het nodig vindt. Ook als mijn clubbie ruk presteert, of 020 geweldig. Voetbal is voetbal en zelfs een fan van een andere club kan genieten van de actie van een voetballer in een ander tenue. Zonder direct afbreuk te hoeven te doen aan de tegenstander, persoonlijke aanvallen of om de andere fans te triggeren. Dus zoals gewoonlijk, ook jij moet bij een topic van Ajax expres Feyenoorders triggeren (door het expres gedateerd te schrijven). En dan kun jij weer klagen als Feyenoord-fans reageren op jou. Zielig.

Arena
@descheids: Exact.

Vriendje Stokvis
Dan heb je het over de verre toekomst 2055. Laten we hopen dat ajax dan weer wat aanhaakt.

Marc Overtwix
@Mike Mooi beschreven Mike!

HenkDeTank
@mike: exact

descheids
Ajax nog niet goed genoeg is gebleken, maar ze zitten in een proces naar de toekomst toe. Heitinga weg en nu verder de juiste keuzes maken.

ZEROFKX010!!
hahahaahhahahahahhahahahahahah

Quarlon
@descheids ben benieuwd hoe lang dat proces duurt. Zo te zien gaat het nog wel even duren

Kramer
Kramer
Ag ja, Utrecht uit altijd lastig. Maar had niet gehoeven en met een betere scheidsrechter die eerder even wat kaarten had gegeven had je wel een andere wedstrijd gehad. Wissels hadden eerder gemogen want wat moet je nou met 6 minuten incl blessuretijd. Naja als AZ en Feyenoord verliezen vanmiddag dan valt de schade mee😂.

21
@Kramer als Ajax zijde moet je niet naar AZ en Feyenoord kijken. NEC FC Groningen is belangrijker om nu extra aandacht voor te hebben als Ajacied.

ZEROFKX010!!
@kramer de optimist daar hou ik wel van straks me ijskoude coca cola en we gaan het zien!

Kramer
Kramer
@ZEROFKX010!! Gezien de tegenstanders kan het zomaar. 😉 Maar geniet van de cola!

Arena
@Mike: zoals gebruikelijk ben je weer de enige normaal reagerende Feyenoorder hier. Dank daarvoor.

Marc Overtwix
@Arena nu nog wachten op normaal reagerende ajacieden. Nog niet gezien, maar we hebben geduld!

21
@Marc Overtwix Precies, zo lang dat niet gebeurd ben ik samen met mijn apostelen het tegengeluid. Ik zal vaart minderen mocht het andersom rustiger worden.

Polletje
@21, wow! hopelijk word het snel andersom rustiger, ik denk echt wel dat die Ajacieden 21 vrezen. Het tegengeluid van de Feyenoord aanhang en kameraden.

Marc Overtwix
@21 Eens! Ik kijk per dag hoe het is op de site. Is het vriendelijk en gemoedelijk, mooie gesprekken, dan voeg ik me daar aan toe. Maar zijn het provocerende reacties, zoals je hier in de reacties ook weer van het vaste tweetal ziet, dan is dat de toon waarop we die dag verder gaan. Zij hebben de sleutel in handen, samen met FCupdate.

Marc Overtwix
@21 je ziet het, gelijk weer een agressieve reactie van Arena. Dit is precies wat er mis gaat op deze site. En dan verontwaardigd zijn dat anderen op een gegeven moment zijn eigen gedrag tegen hem gaan vertonen.

CG
Wat me te vaak opgevallen is, dat de positie van de keeper (Pasveer). Hij is vaak te laat waardoor er een tegendoelpunt door komt. Zijn leeftijd speelt een belangrijke rol waardoor hij niet meer lenig functioneert. We zijn het allen eens dat v/d Sar véle malen beter was. Wel zeker 40 procent. Dat zegt genoeg denk ik !!

Quarlon
Niet verrassend dit resultaat. Utrecht is een echte angstgegner voor Ajax

12deman
Kameraden, verwachting van deze wedstrijd komt uit, logisch zou Cruijff zeggen.

Utrecht - Ajax

FC Utrecht
2 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
12
5
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

