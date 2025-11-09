FC Utrecht is weer te sterk voor Ajax: debuterende Grim verliest voetbalgevecht

FC Utrecht heeft in eigen huis een intens en beladen duel met Ajax tot een goed einde gebracht. In een wedstrijd vol strijd, opstootjes en kansen aan beide kanten hield de ploeg van Ron Jans het hoofd koel, terwijl Ajax onder de nieuwe trainer Fred Grim wel beter voetbal liet zien, maar opnieuw tekortkwam in effectiviteit. Ajax ging voor het derde seizoen op rij onderuit in Utrecht.

FC Utrecht en Ajax begonnen in een levendige sfeer aan de wedstrijd in Stadion Galgenwaard, waar het duel meteen fel werd ingezet. Binnen enkele minuten kreeg Ajax de eerste kans via Kenneth Taylor, maar zijn schot werd geblokt. Aan de andere kant liet Utrecht zich niet onbetuigd: Rodriguez dook gevaarlijk op in het strafschopgebied, maar Sutalo wist zijn schot te keren. De ploeg van Fred Grim, die voor het eerst als interim-trainer op de bank zat, koos voor Gerald Alders in de basis en liet in de openingsfase verzorgd combinatievoetbal zien, al ontbrak het aan scherpte in de afronding.

In het tweede kwart van de eerste helft nam Utrecht het initiatief over. De ploeg van Ron Jans zette hoger druk en dwong Ajax tot fouten. Haller was dichtbij met een kopbal, terwijl Pasveer enkele keren moest ingrijpen. De duels werden grimmiger en Dani de Wit stond nadrukkelijk in het middelpunt met een aantal stevige ingrepen. Kort voor rust leek Ajax op voorsprong te komen via Wout Weghorst, maar na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt afgekeurd wegens een eerdere overtreding van Rosa. Aan de overzijde sloeg Utrecht in de blessuretijd van de eerste helft wél toe: Didden kopte een hoekschop van El Karouani binnen en bracht het stadion in extase.

Na de pauze bleef de intensiteit hoog. De Wit ontsnapte opnieuw aan een kaart na een harde overtreding, terwijl Ajax moeite had om gevaar te stichten. Utrecht profiteerde daar optimaal van: na een vrije trap van El Karouani kreeg Haller alle ruimte om de bal binnen te koppen tegen zijn oude club. Het was voor El Karouani al zijn achtste assist van het seizoen. Daarmee leek de thuisploeg op weg naar een comfortabele marge, maar Ajax reageerde vrijwel direct. Godts bracht de spanning terug met een prachtige treffer in de kruising, waarbij Barkas niet vrijuit ging.

In de slotfase golfde het spel op en neer. Rodriguez en Cathline misten grote kansen om het duel te beslissen, terwijl Ajax via Klaassen en Alders nog dicht bij de gelijkmaker was. Scheidsrechter Danny Makkelie hield de kaarten lang op zak, tot Horemans in de slotminuten geel kreeg na vasthouden van Godts. Grim probeerde met aanvallende wissels nog iets te forceren, maar Utrecht verdedigde met man en macht - en met succes.