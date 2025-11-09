zorgt voor de nodige irritatie in de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax. De aanvallende middenvelder van Utrecht was bij enkele opstootjes betrokken en maakte volgens kijkers een opgefokte indruk.

In de 35ste minuut deelde De Wit op het middenveld een beuk uit aan Godts, waarbij hij zijn rechterarm gebruikte. “Zo ga je normaal gesproken natuurlijk niet het duel aan”, stelde commentator Michiel Teeling van ESPN.

Een minuut later ontstond een ruzie tussen De Wit en Youri Baas. De middenvelder van Utrecht was te laat. “Hij loopt hier door, zonder de intentie te hebben om de bal te spelen. Hij is flink bezig en heeft het met de nodige Ajacieden aan de stok.” De assistent-scheidsrechter liep het veld in om de gemoederen te bedaren. Scheidsrechter Danny Makkelie liet de kaarten op zak.

Het valt Ajax-fans op dat De Wit vaker tekeergaat tegen de Amsterdammers. De Wit is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde 14 officiële wedstrijden in het eerste elftal van de club. Ook droeg hij 56 keer het shirt van Jong Ajax.

