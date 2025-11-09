Live voetbal 4

Dani de Wit zorgt voor grote ergernis tegen Ajax: 'Elk jaar hetzelfde!'

Dani de Wit tijdens FC Utrecht - Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
9 november 2025, 13:17

Dani de Wit zorgt voor de nodige irritatie in de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax. De aanvallende middenvelder van Utrecht was bij enkele opstootjes betrokken en maakte volgens kijkers een opgefokte indruk.

In de 35ste minuut deelde De Wit op het middenveld een beuk uit aan Godts, waarbij hij zijn rechterarm gebruikte. “Zo ga je normaal gesproken natuurlijk niet het duel aan”, stelde commentator Michiel Teeling van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Een minuut later ontstond een ruzie tussen De Wit en Youri Baas. De middenvelder van Utrecht was te laat. “Hij loopt hier door, zonder de intentie te hebben om de bal te spelen. Hij is flink bezig en heeft het met de nodige Ajacieden aan de stok.” De assistent-scheidsrechter liep het veld in om de gemoederen te bedaren. Scheidsrechter Danny Makkelie liet de kaarten op zak.

Het valt Ajax-fans op dat De Wit vaker tekeergaat tegen de Amsterdammers. De Wit is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde 14 officiële wedstrijden in het eerste elftal van de club. Ook droeg hij 56 keer het shirt van Jong Ajax.

Volg de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax in ons liveverslag!

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Scheidsrechter Dennis Higler met daarnaast ESPN-analist Kees Kwakman

Kwakman ergert zich aan Higler die overtreding Shoretire onbestraft laat: 'Niet consequent, dit is geel!'

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
Mark van Bommel

Van Bommel geniet: oogappel Ihattaren vernedert Heerenveen-keeper Klaverboer met heerlijke Panenka

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Carl Hoefkens

Hoefkens ontploft: NAC-trainer trekt woedend zijn jas uit na rode kaart Holtby

  • Gisteren, 20:10
  • Gisteren, 20:10
0 0 reacties
Reageren
0 reacties
jerommeke1973
269 Reacties
1.139 Dagen lid
887 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heerlijke speler

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

jerommeke1973
269 Reacties
1.139 Dagen lid
887 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heerlijke speler

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Utrecht - Ajax

FC Utrecht
12:15
Ajax
Vandaag om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Dani de Wit

Dani de Wit
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 27 jaar (28 jan. 1998)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
5
2
2024/2025
Bochum
28
2
2023/2024
AZ
32
10
2022/2023
AZ
18
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16
7
Twente
12
2
16
8
Fortuna
12
-2
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel