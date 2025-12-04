Na tien seizoenen komt er een einde aan de commerciële samenwerking tussen PSV en Energiedirect. Volgens het Eindhovens Dagblad, dat meldt dat er in totaal zo’n 25 miljoen euro aan sponsorgeld met het partnership gemoeid was, komt er na dit seizoen definitief een einde aan een opvallend hoofdstuk uit de Eindhovense clubgeschiedenis.

Toen Energiedirect in 2016 de plek van Philips overnam, stond niet iedereen daar om te juichen. Supporters zagen het stoppen van Philips na 32 jaar als hoofdsponsor als een breuk met de identiteit van de club. De nieuwe naam op het shirt werd zodoende niet overal met enthousiasme ontvangen. Toch bleek de overstap voor PSV strategisch noodzakelijk: meerdere geldschieters moesten ruimte krijgen in het financiële model.

Energiedirect fungeerde tussen 2016 en 2019 als de shirtsponsor en maakte daarna onderdeel uit van het Brainport-concept, waarin meerdere bedrijven de regio via het PSV-shirt vertegenwoordigen. De energieleverancier bleef bovendien nog enkele jaren op de achterkant prijken, maar vulde de samenwerking later op meer bescheiden wijze in.

Een woordvoerder van Energiedirect benadrukt dat de doelen zijn behaald. "De samenwerking is voor ons altijd waardevol geweest en we kijken terug op een succesvolle periode”, zegt hij.

Romário, Maradona en de PSV-kersttrui

De sponsor liet in tien jaar tijd een stevige stempel achter in Eindhoven. Zo haalde Energiedirect grootheden als Romário en de inmiddels overleden Diego Maradona naar het Philips Stadion voor ontmoetingen met supporters. Ook bedacht het bedrijf de Walk of Fame, waarop clubiconen via een tegel zijn vereeuwigd.

Daarnaast ontstond een typisch Eindhovense traditie: de jaarlijkse PSV-kersttrui. De versie van dit seizoen — de tiende op rij — blijkt nu ook de laatste onder de vlag van Energiedirect.

Met het aanstaande vertrek komt definitief een einde aan een samenwerking die PSV zowel financieel als in marketingwaarde heeft versterkt. Zeker in de eerste jaren investeerde Energiedirect miljoenen per seizoen; later daalde de bijdrage aanzienlijk, maar in totaal loopt het volgens ED op tot een indrukwekkende 25 miljoen euro.