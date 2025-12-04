Rafael van der Vaart vindt het veelzeggend over de staat van het voetbal dat een speler als Guus Til wordt genoemd voor Oranje, geeft hij aan in Voetbal International. De oud-middenvelder stelt dat spelers van het niveau van de PSV’er in het verleden nog niet eens aan Oranje mochten ‘snuffelen’.
Til is momenteel uitstekend in vorm bij PSV. De aanvallende middenvelder, die de afgelopen weken door Peter Bosz in de punt van de aanval werd gezet, scoorde aan de lopende band. In de laatste negen officiële duels scoorde de 27-jarige rechtspoot liefst negen keer en leverde hij ook twee assists. Daardoor wordt Til de afgelopen tijd nog wel eens genoemd door analisten als optie voor Oranje.
Daar is Van der Vaart het absoluut niet mee eens. Volgens de oud-middenvelder moeten clubs hun spelers beter opleiden, zodat ze niet alleen breed of terug spelen en zo compacte tegenstanders uit elkaar kunnen spelen. “Daar is bij veel clubs heel erg veel winst te behalen. Het was in mijn tijd ondenkbaar om het erover te hebben dat een speler als Guus Til in Oranje moest”, stelt hij. “Dat soort spelers mochten er niet eens aan snuffelen.”
Toch geeft de voormalig voetballer aan zijn zoon Damián van der Vaart mee dat hij meer moet lopen en meer in het strafschopgebied moet komen als middenvelder, zoals Til dat doet. “Daar zijn dat soort spelers koning in. Als er een bal komt, moet je eigenlijk constant aanstaan.” Het talent van Ajax staat in plaats daarvan soms af te wachten. “Dan ben je te laat. Daar zijn Til, Donny van de Beek, Davy Klaassen en Sem Steijn goed in. Dat zijn goede voorbeelden voor Damián.”
Van der Vaart stelt dat zijn zoon meer op die spelers lijkt dan op zijn vader. “Maar er zit bij hem nog veel rek in omdat hij een geweldig rechterbeen heeft. Maar je moet altijd uitkijken met wat je zegt, want dan denken mensen meteen dat hij volgende week in het eerste staat. Zover is het nog lang niet, maar zijn ontwikkeling is goed.”
Ik ben met van der Vaart eens dat het niveau dalend is. Niet alleen wat Nederlandse voetballers in Oranje betreft, maar ook gewoon "de kwaliteit van de Nederlandse voetballer". Misschien ben ik erg kritisch maar ik zie in Oranje geen enkele speler die topkwaliteit is. Niet in de basis, niet op de bank en ook niet qua spelers waarvan men roept dat ze in Oranje thuishoren. Misschien dat er gezamelijk wél een bepaalde kwaliteit gehaald wordt, maar individueel zie ik het niet. Spelers als de Jong, Dumfries, Reijnders, Malen halen zo af en toe wel een hoog niveau maar ze zijn niet constant. Ik denk dat er in de basis wat mis is met het opleiden van jonge voetballertjes en het lijkt wel alsof "men" (wie dat dan ook is) sneller tevreden is over kwaliteiten van een speler. In heel NL (en ook spelers uit NL in een andere competitie) zie ik niemand een contant hoog niveau halen.
