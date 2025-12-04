Rafael van der Vaart vindt het veelzeggend over de staat van het voetbal dat een speler als wordt genoemd voor Oranje, geeft hij aan in Voetbal International. De oud-middenvelder stelt dat spelers van het niveau van de PSV’er in het verleden nog niet eens aan Oranje mochten ‘snuffelen’.

Til is momenteel uitstekend in vorm bij PSV. De aanvallende middenvelder, die de afgelopen weken door Peter Bosz in de punt van de aanval werd gezet, scoorde aan de lopende band. In de laatste negen officiële duels scoorde de 27-jarige rechtspoot liefst negen keer en leverde hij ook twee assists. Daardoor wordt Til de afgelopen tijd nog wel eens genoemd door analisten als optie voor Oranje.

Artikel gaat verder onder video

Daar is Van der Vaart het absoluut niet mee eens. Volgens de oud-middenvelder moeten clubs hun spelers beter opleiden, zodat ze niet alleen breed of terug spelen en zo compacte tegenstanders uit elkaar kunnen spelen. “Daar is bij veel clubs heel erg veel winst te behalen. Het was in mijn tijd ondenkbaar om het erover te hebben dat een speler als Guus Til in Oranje moest”, stelt hij. “Dat soort spelers mochten er niet eens aan snuffelen.”

Toch geeft de voormalig voetballer aan zijn zoon Damián van der Vaart mee dat hij meer moet lopen en meer in het strafschopgebied moet komen als middenvelder, zoals Til dat doet. “Daar zijn dat soort spelers koning in. Als er een bal komt, moet je eigenlijk constant aanstaan.” Het talent van Ajax staat in plaats daarvan soms af te wachten. “Dan ben je te laat. Daar zijn Til, Donny van de Beek, Davy Klaassen en Sem Steijn goed in. Dat zijn goede voorbeelden voor Damián.”

Van der Vaart stelt dat zijn zoon meer op die spelers lijkt dan op zijn vader. “Maar er zit bij hem nog veel rek in omdat hij een geweldig rechterbeen heeft. Maar je moet altijd uitkijken met wat je zegt, want dan denken mensen meteen dat hij volgende week in het eerste staat. Zover is het nog lang niet, maar zijn ontwikkeling is goed.”