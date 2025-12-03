Live voetbal

Sneijder verwacht geen halve finale voor Oranje: ‘Maar zijn wel sterk’

Sneijder verwacht geen halve finale voor Oranje: ‘Maar zijn wel sterk’
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
3 december 2025, 16:48

Wesley Sneijder gaat er niet vanuit dat het Nederlands elftal het tot de halve finale van het WK gaat schoppen, zo geeft hij aan in gesprek met Marca. De voormalig middenvelder verwacht dat Portugal, Spanje, Frankrijk en Brazilië komende zomer de laatste vier landen in het toernooi zullen zijn.

Het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten begint steeds meer te leven. Vrijdag vindt de loting voor de groepsfase plaats in Washington D.C. In gesprek met Marca heeft Sneijder vast vooruitgeblikt op het toernooi en besluit hij vier favorieten op te noemen: “Portugal, Spanje, Frankrijk en Brazilië.”

Artikel gaat verder onder video

De krant vindt het opvallend dat Sneijder er niet voor kiest om Duitsland, Engeland en regerend kampioen Argentinië te noemen. “Ik heb Engeland niet genoemd, maar de concurrentie is nu veel groter. Iedereen zit zo dicht op elkaar.” De recordinternational van Oranje verwacht dat het een ‘gekkenhuis’ gaat worden.

“Engeland heeft ook een fantastisch team. Net als Nederland. Ze zijn erg sterk”, kijkt Sneijder ook naar zijn eigen land. Toch heeft Sneijder maar vier landen aangewezen als favorieten voor de eindzege, omdat dat het aantal plaatsen in de halve finales is. “Maar dit is wat ik denk: Engeland kan het halen. Argentinië ook, met een beetje geluk. Als Duitsland weer op het goede spoor komt, wie weet?”

➡️ Meer nieuws over het WK

Lees ook:
Dit is wanneer de loting voor het WK 2026 plaatsvindt

Supercomputer geeft Oranje 5 procent kans op wereldtitel, zeven landen scoren hoger

  • Gisteren, 08:54
  • Gisteren, 08:54
Wereldbeker

WK-loting op tv: FIFA pakt uit met twee shows verspreid over twee dagen

  • Gisteren, 06:55
  • Gisteren, 06:55
Peter Bosz

Waterreus adviseert Bosz op te stappen bij PSV: ‘Het land heeft je nodig’

  • Gisteren, 05:55
  • Gisteren, 05:55
0 1 reactie
Reageren
1 reactie

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
242 Reacties
978 Dagen lid
1.287 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Portugal wint WK

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
242 Reacties
978 Dagen lid
1.287 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Portugal wint WK

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel