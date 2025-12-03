Wesley Sneijder gaat er niet vanuit dat het Nederlands elftal het tot de halve finale van het WK gaat schoppen, zo geeft hij aan in gesprek met Marca. De voormalig middenvelder verwacht dat Portugal, Spanje, Frankrijk en Brazilië komende zomer de laatste vier landen in het toernooi zullen zijn.

Het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten begint steeds meer te leven. Vrijdag vindt de loting voor de groepsfase plaats in Washington D.C. In gesprek met Marca heeft Sneijder vast vooruitgeblikt op het toernooi en besluit hij vier favorieten op te noemen: “Portugal, Spanje, Frankrijk en Brazilië.”

De krant vindt het opvallend dat Sneijder er niet voor kiest om Duitsland, Engeland en regerend kampioen Argentinië te noemen. “Ik heb Engeland niet genoemd, maar de concurrentie is nu veel groter. Iedereen zit zo dicht op elkaar.” De recordinternational van Oranje verwacht dat het een ‘gekkenhuis’ gaat worden.

“Engeland heeft ook een fantastisch team. Net als Nederland. Ze zijn erg sterk”, kijkt Sneijder ook naar zijn eigen land. Toch heeft Sneijder maar vier landen aangewezen als favorieten voor de eindzege, omdat dat het aantal plaatsen in de halve finales is. “Maar dit is wat ik denk: Engeland kan het halen. Argentinië ook, met een beetje geluk. Als Duitsland weer op het goede spoor komt, wie weet?”