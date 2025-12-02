Louis van Gaal was in de race om bondscoach van Duitsland te worden, zo onthult hij dinsdagavond bij Pauw & De Wit. De voormalig trainer geeft aan dat hij niet had verwacht dat hij het zou worden, omdat de Duitsers meestal geen buitenlandse bondscoaches aan te stellen.

Van Gaal zou het heel leuk vinden om komende zomer nog een keer als bondscoach naar het WK te gaan, zo geeft hij desgevraagd aan. In mei zette de adviseur van Ajax de deur nog op een kier, maar alleen voor een topland. “Dat staat buiten kijf”, blijft hij bij zijn standpunt van toen. Tafelgenoot Rob Jetten geeft aan dat Suriname nog op zoek is naar een nieuwe bondscoach. “Maar dat is geen topland”, antwoordt Van Gaal droogjes.

Artikel gaat verder onder video

Toch vindt Van Gaal dat hij wel ‘reëel’ moet blijven. “Ik ben 74 dan denk ik niet dat je nog een topland krijgt.” De oud-bondscoach was naar eigen zeggen onlangs wel in de running voor een baan bij een droomland. “Dat was Duitsland, maar dat hebben ze ontkend. Ze kunnen het ontkennen, maar ik zeg het gewoon. Maar ik wist eigenlijk al dat Duitsland nooit een buitenlandse coach zou nemen.” Van Gaal benadrukt dat het om een positie voor het komende WK is. Op dit moment ligt Julian Nagelsmann nog tot medio 2028 vast bij de DFB.

Mocht er zich toch nog een land voor Van Gaal melden, hoopt hij op een land als de Verenigde Staten of Australië. “Mentaal sterke figuren, daar kan ik van alles mee doen”, besluit hij.