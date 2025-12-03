Het televisieoptreden van Louis van Gaal bij Pauw & De Wit van dinsdagavond wordt een dag later belachelijk gemaakt door Vandaag Inside. Met name Johan Derksen lijkt zich overduidelijk te ergeren aan de woordkeuze van de voormalig trainer.

Van Gaal was dinsdag te gast bij Pauw & De Wit en sprak aan tafel onder meer over de bestuurscrisis bij Ajax. Volgens de oud-coach van Ajax is er sprake van een ‘verkeerde bestuursvorm’ bij de Amsterdamse club. "Er moet onderzoek naar de bestuursvorm plaatsvinden. Dan ga je nog eens kijken wat je aan het technische gedeelte moet veranderen”, zei hij onder meer.

Van Gaal legde in enkele minuten fijntjes uit wat er op bestuursniveau in zijn ogen moet veranderen bij Ajax en hoe dat volgens hem gerealiseerd zou kunnen worden. Een fragment van zijn uitleg wordt woensdagavond getoond in Vandaag Inside. In het SBS6-programma ridiculiseren presentator Wilfred Genee en Derksen Van Gaal, met name vanwege diens veelvuldige gebruik van het woord ‘ik’.

“Zou hij dat zelf inmiddels niet doorhebben?”’, vraagt Derksen zich af. De televisiepersoonlijkheid voegt daaraan toe: “Ja, nu wel, denk ik.”

Tafelgast Wierd Duk vraagt Derksen of Van Gaal op de achtergrond niet nog altijd betrokken is bij Ajax. De oud-voetballer reageert: “Hij is een beetje op afstand een adviseurtje, maar hij adviseert Ajax altijd om in zijn vriendenkring te shoppen.”