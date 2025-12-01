Wesley Sneijder heeft bevestigd dat hij een gesprek heeft gevoerd met Louis van Gaal, maar dat was geen sollicitatiegesprek. De twee troffen elkaar tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen en spraken elkaar kort in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik kwam toevallig Louis van Gaal tegen", zegt Sneijder in het programma Rondo over de ontmoeting met de adviseur van Ajax. Ajax-watcher Mike Verweij meldde maandagmiddag al dat de twee elkaar hadden gezien in de Johan Cruijff ArenA. "Maar dat was vrijblijvend. We hebben heel fijn gesproken, maar het was geen sollicitatiegesprek. We hebben onze meningen gedeeld. Onder meer over dat Ajax weer vooruit moet kijken in plaats van naar de periode van Sven Mislintat."

"Het was ook niet de intentie om een officieel gesprek te hebben", benadrukt Sneijder. Wel zou de voormalig middenvelder van de Amsterdamse club in de komende periode graag een officieel gesprek willen voeren. "Ik heb gezegd: als Ajax belt, kom ik op gesprek. Ik ben in ieder geval bereid om dat te doen."

Op de vraag welke functie Sneijder zou willen bekleden, hint hij in Rondo naar een rol als technisch directeur, waarbij hij zich uitsluitend zou richten op de zakelijke kant. "Ik denk dat je als technisch directeur de technische en de zakelijke kant los moet koppelen van elkaar. Ik ben hier niet mezelf aan het verkopen, maar die club moet geholpen worden. Ik heb heel veel aan Ajax te danken en deze situatie doet pijn."

Een van de punten die Sneijder nauw aan het hart gaat, is het vertrek van Pim van Dord uit de bestuursraad van Ajax. "Hij is een echte Ajacied. Als een ras-Ajacied als Van Dord wegloopt, dan is er iets heel goed mis."