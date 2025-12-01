Louis van Gaal en Wesley Sneijder hebben elkaar zondagavond gesproken rond de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen. Het is volgens Mike Verweij niet realistisch dat Sneijder de nieuwe technisch directeur van Ajax wordt, maar een andere functie is wel denkbaar.

Van Gaal is de adviseur van de raad van commissarissen bij Ajax. Hij sprak Sneijder in de zogeheten Champions Lounge. “Het duurde maar vijf minuten, want zo lang duurde Ajax–Groningen”, vertelt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “We kregen een berichtje dat Wesley daar zat en Louis van Gaal ook. Dat hebben we even gecheckt bij Wesley. En het klopt.” Verder was ook Ronald de Boer aanwezig.

Artikel gaat verder onder video

Waar het onderhoud over ging? “Nou, dat is de vraag. In de Champions Lounge komen altijd mensen bijeen om lekker te eten en een voetbalwedstrijd te kijken. Ja. Dit waren nu toevallig Louis van Gaal en Wesley Sneijder. Dus dat voedde allerlei geruchten van: hé, zal het dan toch dat Wesley Sneijder technisch directeur wordt? Dat was niet zo.”

“Het is eigenlijk begonnen door Dick Advocaat die zei dat Sneijder gewoon technisch directeur zou moeten worden bij Ajax. Dat vinden heel veel mensen een beetje te hoog gegrepen, maar misschien wel een andere mooie rol voor Wesley, wat dat ook mag zijn. Dus daar wordt wel steeds serieuzer over nagedacht en mensen raken daar ook steeds enthousiaster over”, weet de clubwatcher.

Volgens Valentijn Driessen heeft de aanstelling van Sneijder voordelen. “Als hij bij Inter binnenkomt of bij Real Madrid, dan gaan de deuren natuurlijk wel open. Als Louis van Gaal wijs is geweest, dan heeft hij hem inderdaad gevraagd – niet dat Wesley bij hem komt solliciteren – maar dat Van Gaal hem vraagt om verbonden te worden aan de club. Het zou voor Ajax heel goed zijn.”