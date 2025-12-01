Louis van Gaal en Wesley Sneijder hebben elkaar zondagavond gesproken rond de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen. Het is volgens Mike Verweij niet realistisch dat Sneijder de nieuwe technisch directeur van Ajax wordt, maar een andere functie is wel denkbaar.
Van Gaal is de adviseur van de raad van commissarissen bij Ajax. Hij sprak Sneijder in de zogeheten Champions Lounge. “Het duurde maar vijf minuten, want zo lang duurde Ajax–Groningen”, vertelt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “We kregen een berichtje dat Wesley daar zat en Louis van Gaal ook. Dat hebben we even gecheckt bij Wesley. En het klopt.” Verder was ook Ronald de Boer aanwezig.
Waar het onderhoud over ging? “Nou, dat is de vraag. In de Champions Lounge komen altijd mensen bijeen om lekker te eten en een voetbalwedstrijd te kijken. Ja. Dit waren nu toevallig Louis van Gaal en Wesley Sneijder. Dus dat voedde allerlei geruchten van: hé, zal het dan toch dat Wesley Sneijder technisch directeur wordt? Dat was niet zo.”
“Het is eigenlijk begonnen door Dick Advocaat die zei dat Sneijder gewoon technisch directeur zou moeten worden bij Ajax. Dat vinden heel veel mensen een beetje te hoog gegrepen, maar misschien wel een andere mooie rol voor Wesley, wat dat ook mag zijn. Dus daar wordt wel steeds serieuzer over nagedacht en mensen raken daar ook steeds enthousiaster over”, weet de clubwatcher.
Volgens Valentijn Driessen heeft de aanstelling van Sneijder voordelen. “Als hij bij Inter binnenkomt of bij Real Madrid, dan gaan de deuren natuurlijk wel open. Als Louis van Gaal wijs is geweest, dan heeft hij hem inderdaad gevraagd – niet dat Wesley bij hem komt solliciteren – maar dat Van Gaal hem vraagt om verbonden te worden aan de club. Het zou voor Ajax heel goed zijn.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het kan natuurlijk zo zijn dat ze "gewoon" daar een hapje zaten te eten, maar gezien de zoektocht van Ajax naar een TD en een trainer zal dat in dit geval zeker niet zo zijn. Ze zullen het er op z'n minst over gehad hebben. Zoals ik al eerder zei, Sneijder als TD moet je niet willen, maar in een andere taak zou het best kunnen. Het ligt er dan wel aan wat.
Sneijder lijkt me eerlijk gezegd ideaal als een soort cultuurbewaker bij Ajax, of in elk geval iemand die de F-Side nog een beetje in het gareel kan houden. Als er iemand is die daar binnen kan komen en meteen respect krijgt, is hij het wel.
Ajax doet niet aan cultuurbewakersrolletjes. Het is flauwekul. Als Sneijder en Ajax om de tafel gaan zitten voor een baan zal Sneijder een fatsoenlijke baan krijgen, gesteld dat ze zich vinden in de voorwaarden. Geen "je bent het uithangbord van de club en de fans vinden je leuk" gedoe. Dat doen ze maar ergens anders. Het hele bericht heeft verder nul komma nul met de F-Side of het gebeurde te maken.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het kan natuurlijk zo zijn dat ze "gewoon" daar een hapje zaten te eten, maar gezien de zoektocht van Ajax naar een TD en een trainer zal dat in dit geval zeker niet zo zijn. Ze zullen het er op z'n minst over gehad hebben. Zoals ik al eerder zei, Sneijder als TD moet je niet willen, maar in een andere taak zou het best kunnen. Het ligt er dan wel aan wat.
Sneijder lijkt me eerlijk gezegd ideaal als een soort cultuurbewaker bij Ajax, of in elk geval iemand die de F-Side nog een beetje in het gareel kan houden. Als er iemand is die daar binnen kan komen en meteen respect krijgt, is hij het wel.
Ajax doet niet aan cultuurbewakersrolletjes. Het is flauwekul. Als Sneijder en Ajax om de tafel gaan zitten voor een baan zal Sneijder een fatsoenlijke baan krijgen, gesteld dat ze zich vinden in de voorwaarden. Geen "je bent het uithangbord van de club en de fans vinden je leuk" gedoe. Dat doen ze maar ergens anders. Het hele bericht heeft verder nul komma nul met de F-Side of het gebeurde te maken.