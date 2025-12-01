Een dag nadat Ajax – FC Groningen al in de zesde minuut werd stilgelegd, blikt interim-trainer Fred Grim teleurgesteld terug op de gebeurtenissen. Hij spreekt van een 'grote deceptie, voor de welwillende fans natuurlijk maar ook voor onszelf'. De spelers moeten een mentale omslag maken, nu de wedstrijd dinsdag zonder publiek wordt uitgespeeld.

De wedstrijd werd bij een 0-0-stand gestaakt nadat er meermaals vuurwerk op het veld belandde. Grim schetst de frustratie die door de selectie ging. "We leven met elkaar naar een wedstrijd toe", vertelt hij op de website van Ajax. "Iedereen bereidt zich voor: alle mensen binnen Ajax zorgen ervoor dat wij de wedstrijd optimaal in kunnen gaan."

Daarom kwam de tweede onderbreking als een mokerslag. “Dan heb je na vijf minuten de eerste onderbreking, hoop je snel weer met elkaar op te kunnen starten en dan ga je uiteindelijk weer voor het niks het veld op."

Motivatie elders vandaan halen

De impact op de werkweek van Ajax is aanzienlijk, benadrukt Grim. De wedstrijd wordt dinsdag om 14.30 uur hervat, opnieuw vanaf de zesde minuut en volledig zonder publiek. "We hadden een breed programma deze week voor de boeg met trainingen en andere activiteiten. Dat hebben we voorlopig uit moeten stellen."

Met de spelersgroep werd maandagochtend direct gesproken over de nieuwe realiteit. Een leeg stadion legt een extra mentale druk op het team. "Er zijn spelers die extra energie krijgen van een vol stadion, van de sfeer en de beleving om een wedstrijd. De strijd en passie voor de wedstrijd van morgen (dinsdag, red.) moeten de spelers nu uit wat anders, voornamelijk zichzelf halen."

Toch ziet Grim ook lichtpuntjes. "Als staf en spelersgroep hebben we wel weer zin om de wedstrijd te spelen. Dat heb ik ook gezien op de training zojuist. We hebben van de week op tactisch vlak al alles gedaan richting FC Groningen-thuis. We hebben nu op de training vooral op de beleving en energie gezeten, met oefenvormen waar de spelers veel plezier uit halen."

De trainer benadrukt dat Ajax klaar is voor het duel met de nummer zeven van de Eredivisie, maar de verstoring blijft fors. "Je moet behoorlijk je planning bijstellen. Dat gaat verder dan alleen maandag. Dat geldt voor dinsdag, voor de rest van de week tot aan zaterdag toe: Fortuna-uit. Daar moeten we als professionals flexibel mee omgaan, maar het is niet ideaal."