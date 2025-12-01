Ajax heeft de uitgelezen kans om een voorbeeld voor alle voetbalclubs in Nederland te zijn, stelt Johan Derksen in Groeten uit Grolloo. Volgens de analist doen de Amsterdammers er verstandig aan om de F-Side voor de rest van het seizoen te sluiten.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. Het ging hier om een eerbetoon aan de overleden supporter Tum.

Artikel gaat verder onder video

“Het is eigenlijk heel eenvoudig”, begint Derksen in zijn podcast. “Als je je als persoon misdraagt in een openbare gelegenheid, kom je er niet meer in.” Die regel lijkt echter niet te gelden voor hooligans. “Die blijven gewoon op die tribune staan. Ajax moet stoppen met die angst voor hooligans en die moeten stoppen met doen alsof ze supporter zijn. Ze duperen de club alleen maar.”

Alles geprobeerd, F-Side dicht enige oplossing

Derksen ziet op dit moment maar één oplossing voor Ajax. “Je kunt nu een voorbeeld geven aan heel Nederland door de tribune van de F-Side de rest van het seizoen af te sluiten: ze komen er niet meer in”, stelt de oud-voetballer voor. “Je moet niet met die mensen aan tafel gaan, want dat is een herhaling van zetten. Er is met die mensen geen afspraak te maken. Het zijn draaideurcriminelen die volgende week weer in de fout gaan.” Het sluiten van de F-Side is volgens Derksen het enige middel dat nog niet is geprobeerd. “Paaien, de heren het naar hun zin maken…”, somt hij enkele pogingen op om de harde kern zich te laten gedragen. “Maar de heren hebben schijt aan Ajax en zorgen er alleen maar voor dat Ajax in diskrediet wordt gebracht.”

Volgens Derksen is het niet nodig om begrip te tonen voor de hooligans. “Er zitten voor negentig procent goede supporters in het stadion, misschien nog wel meer. Mensen die met hun kinderen en vrouw daarheen gaan. Zij hebben betaald en willen een leuke wedstrijd zien. Die hooligans komen alleen maar naar Ajax om de sfeer te verpesten. Wat hebben ze nu in de loop der jaren bijgedragen? Er gaat in verhouding heel veel energie in zitten en het kost heel veel geld. Het zou het beste zijn als ze niet meer kwamen.”