De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is boos na de vuurwerkexplosie en het binnendringen van gemaskerde hooligans bij Ajax – FC Groningen. Tijdens een commissievergadering noemde ze de gebeurtenissen 'echt een schande' en 'buitengewoon ernstig'. Volgens Halsema ligt de sleutel tot verbetering nadrukkelijk bij de club zelf.

"Er is een nooddeur opengemaakt en grote groepen hooligans gingen naar binnen met zakken vol vuurwerk, dat is verschrikkelijk", wordt Halsema geciteerd door AT5. Ze merkt op dat de stewards er niet tegen opgewassen waren. "Voetbalclubs moeten dan zelf meer goed opgeleid beveiligingspersoneel in de arm nemen. kan me voorstellen dat er samen met de nationale overheid gekeken wordt of er een bijdrage zou kunnen zijn in het opschroeven van het beveiligingsniveau."

'Stadion is niet terrein van politie'

Artikel gaat verder onder video

Tegelijkertijd benadrukte Halsema dat de politie niet de rol van stadionbeveiliger moet overnemen. "De binnenkant van het stadion is niet het terrein van de politie. Dat was het niet, dat behoort het ook niet te zijn." Agenten zijn bij Ajax-duels wel aanwezig in de Johan Cruijff ArenA, maar uitsluitend in de cameraruimte. Alleen 'in het uiterste geval' zou de politie optreden binnen een stadion.

Halsema wil dat het Auditteam Voetbal en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat al bezig is met een onderzoek naar 'fenomenen in het (betaald) voetbal die de veiligheid beïnvloeden', de incidenten van zondag daarin meeneemt.

Verder liet Halsema weten dat er meerdere keren contact was met Ajax, en dat het niet-ingrijpen na het binnendringen via de nooddeur waarschijnlijk een bewuste keuze was om escalatie te voorkomen. "Ik denk dat men gehoopt heeft dat het niet deze vorm zou aannemen." De burgemeester vermoedt dat een groot deel van de binnengedrongen hooligans al een stadionverbod had. Ze moedigt Ajax aan om aangifte te doen.

VVD: 'Ajax moet zelf ook gaan kijken'

Daan Wijnants, fractievoorzitter van de VVD, wijst er wel op dat het aantal agenten in Amsterdam al schaars is. "Het kan niet zo zijn dat we die gaan inzetten op de tribunes, ter bescherming van de veiligheid waar Ajax voor verantwoordelijkheid is. Dat kan echt niet de bedoeling zijn. En ik vind ook dat Ajax sowieso wel eens mag gaan kijken of ze niet wat meer kunnen gaan bijdragen aan de massale inzet die er nodig is om voetbalwedstrijden in het algemeen veilig te houden."