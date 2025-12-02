Ajax heeft de eerste hooligans die zondag betrokken waren bij het vuurwerkincident tijdens het duel met FC Groningen geïdentificeerd, zo meldt algemeen directeur Menno Geelen dinsdagmiddag aan de NOS. De bestuurder geeft ook aan dat de hooligans geweld hebben gebruikt tegen stewards.

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten definitief gestaakt, toen vanuit de harde kern van de Amsterdammers meermaals vuurwerk op het veld werd geschoten. De wedstrijd werd dinsdagmiddag hervat in een lege Johan Cruijff ArenA. Door goals van Mika Godts en Aaron Bouwman stapte de ploeg van Fred Grim als winnaar van het veld: 2-0.

“De eerste daders zijn geïdentificeerd”, liet Geelen voorafgaand aan de hervatting weten bij de NOS. “Niet alleen mensen die vuurwerk af hebben gestoken, maar ook mensen die betrokken waren bij het geforceerd openmaken van de nooddeur.” De algemeen directeur sprak de verwachting uit dat er binnenkort nog meer betrokkenen worden geïdentificeerd.

Omdat Ajax op de hoogte was dat er iets kon gebeuren, nam de club maatregelen. “Extra gefouilleerd. En het vak was vlak voordat het open ging nog volledig met vuurwerkhonden gecheckt”, stelt Geelen. “Uiteindelijk is duidelijk dat vuurwerk is binnengekomen doordat stewards met geweld aan de kant zijn gezet en een nooddeur met geweld is geforceerd.”

Ajax neemt gebeurtenissen zichzelf kwalijk

De stewards waren niet opgewassen tegen de grote groep mensen die de nooddeur open wilde krijgen. “Ze zijn aan de kant gezet waardoor die nooddeur is opengegaan. Die kunnen van binnenuit open. Zo heeft een grote groep een nooduitgang kunnen gebruiken als een illegale ingang”, blikt Geelen terug. De bestuurder geeft aan dat Ajax ‘verrast’ is door de manier waarop de harde kern te werk is gegaan. “Wat zondag is gebeurd, is heel slecht. Dat nemen we onszelf ook kwalijk. We kijken: wat hadden we nu nog beter kunnen doen?”

Geelen geeft toe dat de verantwoordelijkheid van de gebeurtenissen van zondag grotendeels bij Ajax ligt. “Dat moeten wij oplossen, daar moeten wij naar onszelf kijken”, stelt hij. “Wat kunnen we als Ajax verbeteren?” Toch is er volgens Geelen ook sprake van een maatschappelijk probleem. “Sommige dingen kun je niet in je eentje oplossen. Dat kan Ajax niet in zijn eentje”, besluit hij.