Nijland pleit voor meldplicht en levenslange stadionverboden: ‘Anders wachten op volgende incident’

Hans Nijland
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
2 december 2025, 19:06

De manier waarop Nederland met hooligans omgaat, is niet goed, zo stelt Hans Nijland in Nieuws van de Dag. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen pleit voor het invoeren van het Engelse model, waarbij hooligans tijdens wedstrijden een meldplicht hebben. Ook moeten stadionverboden volgens Nijland levenslang opgelegd kunnen worden.

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten definitief gestaakt, nadat hooligans vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Het duel werd dinsdag zonder publiek uitgespeeld en eindigde in een 2-0 zege voor Ajax. Menno Geelen, algemeen directeur van Ajax, gaf maandag aan dat een grote groep mensen zonder kaart voor de wedstrijd met veel vuurwerk naar binnen is gedrongen. Nijland, die zondag aanwezig was in de Johan Cruijff ArenA, zegt dat daar ook mensen tussen zaten die een stadionverbod hebben.

Hoe kan het dat die mensen toch binnenkomen? “Omdat wij veel te soft zijn in Nederland”, antwoordt de man die tussen 1996 en 2019 algemeen directeur was van FC Groningen. Nijland pleit vervolgens nogmaals voor het Engelse model. “Daar zijn de afgelopen jaren weliswaar honderd dodelijke slachtoffers gevallen en toen is daar de wetgeving veranderd. Als je in Engeland door dit gedoe een stadionverbod opgelegd krijgt, heb je een meldingsplicht op het politiebureau voor en tijdens de wedstrijd. Dan ben je volstrekt kansloos, je kunt niet naar het stadion toe. Als je dat overtreedt, hangt je een gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete van vijfduizend euro boven het hoofd.” Nederland heeft in het verleden wel gekeken naar dit model, maar uiteindelijk is het er niet van gekomen dit in te voeren. De oud-bestuurder hoopt dat de regelgeving snel wordt veranderd. “Neem het van mij aan, je kunt nu wachten op het volgende incident.”

Wat Nijland betreft moeten ook stadionverboden in Nederland volledig op de schop. “Hier wordt een boete opgelegd van 450 euro door de KNVB en varieert je stadionverbod tussen de achttien en zestig maanden. Dat is bizar weinig”, foetert hij. Is een levenslang stadionverbod dan de oplossing? “Het veld betreden, hooligans, vuurwerk gooien… Het is tegen het misdadige aan. Wat mij betreft krijgen ze een levenslang stadionverbod.”

Nijland had contact met 'goeie kerel' Geelen: 'Krijgt veel ellende over zich heen'

Na de staking van zondag kreeg Geelen veel kritiek voor zijn optreden. De algemeen directeur van Ajax stond namelijk niet de media te woord, waar hij een dag later zijn excuses voor aanbood. Nijland heeft maandag contact gehad met Geelen. “Ik ken hem hartstikke goed, hij is een goeie kerel en die krijgt op dit moment veel ellende over zich heen”, begint de oud-directeur van Groningen. “Maar dit is voor deze mensen ongrijpbaar. Er wordt een nooddeur doorgebroken, hooligans en misdadigers die dit forceren. En het was ook bekend, hè, van tevoren, dat iets zou gaan gebeuren. Hij kan eigenlijk niks doen, ik pleit net voor veel strengere wetgeving.”

7 6 reacties
6 reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
240 Reacties
977 Dagen lid
1.287 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Echt zo overdreven allemaal... Het was TUM zijn laatste wens om een wedstrijd te laten stil leggen, nou we zijn allemaal eens dat het niet zo slim was. Maar niemand die TUM zijn laatste wens respecteert. Een fakkel is juist licht in duisternis en staat voor vrijheid. RIP Tum

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.601 Reacties
1.163 Dagen lid
19.004 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

@infielder wat zeg je? Ik zal het wel verkeerd lezen.

ERIMIR
4.071 Reacties
513 Dagen lid
38.774 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

@Kramer, je leest het niet verkeerd. Hij vindt het kennelijk heel normaal dat spelers op het veld met halve bazooka's met vuurpijlen worden beschoten om een overleden makker te eren.

Docker
255 Reacties
15 Dagen lid
627 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Wat een belachelijke reactie. Beschamend.

Vriendje Stokvis
1.583 Reacties
439 Dagen lid
8.425 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Wel een beetje jammer voor die man van 84 die ook nog een laatste wens had. Die wens respecteer ik meer.

ERIMIR
4.071 Reacties
513 Dagen lid
38.774 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Levenslange stadionverbod en meldplicht bij de politie voor iedere wedstrijd voor die misdadige F-side hooligans is de juiste aanpak. Gelijk wettelijk regelen, dan is het zo afgelopen.

Ajax - Groningen

Ajax
0 - 0
FC Groningen
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: 30 november 2025, 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

