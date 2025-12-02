Fred Grim heeft zich na de inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen bekommerd om . De zomeraankoop van de Amsterdammers bleef dinsdagmiddag negentig minuten op de reservebank zitten en zag vanaf daar hoe de zeventienjarige aanvaller Pharell Nash zijn debuut maakte. Grim vond het nodig om de Spanjaard tekst en uitleg te geven over die keuze.

Ajax haalde Moro afgelopen transferzomer voor minimaal 9,5 miljoen euro op bij Real Valladolid. De samenwerking blijkt tot dusver geen succes: in zestien duels was de vleugelspeler slechts bij één doelpunt betrokken, via een assist.

In de afgelopen vijf duels moest Moro genoegen nemen met een reserverol, zo ook tegen FC Groningen. Waar de Spanjaard vorige week tegen Benfica nog acht minuten speeltijd kreeg, bleef hij dinsdagmiddag de volledige wedstrijd op de bank. Extra pijnlijk was dat jongeling Nash in minuut 86 door Grim voor de leeuwen werd gegooid.

De interim-oefenmeester van Ajax geeft in de persconferentie aan dat hij Pharell Nash onder meer goed vindt in het meeverdedigen. Hij begrijpt dat Moro mogelijk teleurgesteld is. “Ik heb trouwens net met Moro gesproken, omdat ik dit gevoel ook had. Dat ik even met hem moest zitten. Ik heb hem uitgelegd waarom ik deze keuze gemaakt heb, en dat ik er zeker vertrouwen in heb dat zijn kansen zullen komen”, aldus Grim.