Grim meldt zich direct bij Moro na Ajax-Groningen: 'We moesten even zitten'

Fred Grim
Foto: © Imago
2 december 2025, 18:32

Fred Grim heeft zich na de inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen bekommerd om Raúl Moro. De zomeraankoop van de Amsterdammers bleef dinsdagmiddag negentig minuten op de reservebank zitten en zag vanaf daar hoe de zeventienjarige aanvaller Pharell Nash zijn debuut maakte. Grim vond het nodig om de Spanjaard tekst en uitleg te geven over die keuze.

Ajax haalde Moro afgelopen transferzomer voor minimaal 9,5 miljoen euro op bij Real Valladolid. De samenwerking blijkt tot dusver geen succes: in zestien duels was de vleugelspeler slechts bij één doelpunt betrokken, via een assist.

In de afgelopen vijf duels moest Moro genoegen nemen met een reserverol, zo ook tegen FC Groningen. Waar de Spanjaard vorige week tegen Benfica nog acht minuten speeltijd kreeg, bleef hij dinsdagmiddag de volledige wedstrijd op de bank. Extra pijnlijk was dat jongeling Nash in minuut 86 door Grim voor de leeuwen werd gegooid.

De interim-oefenmeester van Ajax geeft in de persconferentie aan dat hij Pharell Nash onder meer goed vindt in het meeverdedigen. Hij begrijpt dat Moro mogelijk teleurgesteld is. “Ik heb trouwens net met Moro gesproken, omdat ik dit gevoel ook had. Dat ik even met hem moest zitten. Ik heb hem uitgelegd waarom ik deze keuze gemaakt heb, en dat ik er zeker vertrouwen in heb dat zijn kansen zullen komen”, aldus Grim.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Reacties

Ajax - Groningen

Ajax
0 - 0
FC Groningen
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: 30 november 2025, 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
14
4
24
5
Utrecht
14
6
21
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
14
3
20

Complete Stand

