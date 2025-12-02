heeft dinsdagmiddag, na het verloren inhaalduel met Ajax (2-0), gereageerd op de geruchten rondom hem en Ajax. De middenvelder van FC Groningen draait een uitstekend seizoen en wordt regelmatig genoemd als ideale versterking voor de Amsterdammers. De aanvoerder van de Trots van het Noorden lijkt voorlopig nog niet bezig met een vertrek.

Ajax staat te springen om een nieuwe controlerende middenvelder, aangezien Jordan Henderson afgelopen zomer vertrok en de gehuurde James McConnell niet aan de verwachtingen voldoet. Dit seizoen probeerde Ajax met McConnell, Jorthy Mokio, Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim, Youri Regeer en Ko Itukara al zes spelers uit als nummer 6. Volgens Mike Verweij zou Resink op het lijstje staan de Amsterdammers.

Cristian Willaert van ESPN valt daarom maar direct met de deur in huis: “Ajax wil jou hebben, hè. Dat lees je dan altijd vlak voor de wedstrijden. Pas jij hier?”, vraagt de verslaggever van ESPN aan de aanvoerder van FC Groningen. “Dat weet ik niet”, lacht Resink.

“Het wordt veel in de media gezegd, maar ik hou me nu gewoon bezig met Groningen. Ik zit hier op mijn plek en ben hartstikke blij, dus dat is iets voor volgend jaar. Dan kan ik kijken of ik eventueel een stap kan maken”, vervolgt de uit Amsterdam afkomstige middenvelder.

Een winterse stap lijkt er ook niet te komen. “Ik ga er vanuit dat ik het seizoen hier (bij FC Groningen, red.) afmaak”, aldus Resink. Resink maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar FC Groningen en ontpopte zich al snel tot een vaste waarde in het elftal van Dick Lukkien. Sinds dit seizoen is de 22-jarige rechtspoot de aanvoerder van de Trots van het Noorden.