Reactie van Ajax-target Resink zegt genoeg: 'Ajax wil jou hebben, hè?'

Stije Resink voor camera van ESPN
Foto: © ESPN
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
2 december 2025, 17:03

Stije Resink heeft dinsdagmiddag, na het verloren inhaalduel met Ajax (2-0), gereageerd op de geruchten rondom hem en Ajax. De middenvelder van FC Groningen draait een uitstekend seizoen en wordt regelmatig genoemd als ideale versterking voor de Amsterdammers. De aanvoerder van de Trots van het Noorden lijkt voorlopig nog niet bezig met een vertrek.

Ajax staat te springen om een nieuwe controlerende middenvelder, aangezien Jordan Henderson afgelopen zomer vertrok en de gehuurde James McConnell niet aan de verwachtingen voldoet. Dit seizoen probeerde Ajax met McConnell, Jorthy Mokio, Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim, Youri Regeer en Ko Itukara al zes spelers uit als nummer 6. Volgens Mike Verweij zou Resink op het lijstje staan de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Cristian Willaert van ESPN valt daarom maar direct met de deur in huis: “Ajax wil jou hebben, hè. Dat lees je dan altijd vlak voor de wedstrijden. Pas jij hier?”, vraagt de verslaggever van ESPN aan de aanvoerder van FC Groningen. “Dat weet ik niet”, lacht Resink.

“Het wordt veel in de media gezegd, maar ik hou me nu gewoon bezig met Groningen. Ik zit hier op mijn plek en ben hartstikke blij, dus dat is iets voor volgend jaar. Dan kan ik kijken of ik eventueel een stap kan maken”, vervolgt de uit Amsterdam afkomstige middenvelder.

Een winterse stap lijkt er ook niet te komen. “Ik ga er vanuit dat ik het seizoen hier (bij FC Groningen, red.) afmaak”, aldus Resink. Resink maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar FC Groningen en ontpopte zich al snel tot een vaste waarde in het elftal van Dick Lukkien. Sinds dit seizoen is de 22-jarige rechtspoot de aanvoerder van de Trots van het Noorden.

2 reacties
Reageren
2 reacties

21
433 Reacties
26 Dagen lid
1.051 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Christian Willaert deed het volgens mij bijna in zijn broek van opwinding toen hij de vraag stelde. Resink reageerde uiterst professioneel en houd andere opties open.

CG
2.758 Reacties
861 Dagen lid
13.416 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk ook wel dat hij gaat komen, zou raar zijn als hij niet komt!!

Ajax - Groningen

Ajax
0 - 0
FC Groningen
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: 30 november 2025, 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stije Resink

Stije Resink
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (28 mei 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
12
1
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0
2023/2024
Almere
32
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
14
4
24
5
Utrecht
14
6
21
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
14
3
20

Complete Stand

