Tijdens de inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen is een opvallende woordenwisseling duidelijk hoorbaar op ESPN. Doordat er geen publiek aanwezig is in de Johan Cruijff ArenA, zijn gesprekken op het veld en langs de lijn haarscherp te horen. Daarbij klinkt een beledigende opmerking, gevolgd door een cynische reactie van een speler.

“Je moeder”, klinkt het ineens, precies terwijl Fred Grim en de overige leden van de Ajax-staf in beeld zijn. De wedstrijd ligt op dat moment kort stil en de spelers zijn niet zichtbaar. “Wat mijn moeder? Iedereen hoort dit, jongen. Lekker slim”, reageert de speler die de opmerking opvangt.

Wie de uitspraak doet en wie reageert, is nog niet duidelijk. Later in de woordenwisseling klinkt ook “vieze stinkbelg”, waardoor het vermoeden ontstaat dat Mika Godts betrokken is. De jonge Belg speelt namelijk aan de kant van het veld waar de microfoons staan opgesteld. De enige andere Belg op het veld is Marvin Peersman, maar hij speelt linksachter en bevindt zich verder uit de buurt.

Godts speelt daarnaast een prominente rol in het duel zelf. De aanvaller opende na 29 minuten de score met een knappe individuele actie en kreeg even later zelfs de kans op zijn tweede. Doelman Etienne Vaessen voorkwam dat. Ajax gaat uiteindelijk met een 1-0-voorsprong de rust in tegen de Groningers.