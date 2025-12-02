Menno Geelen gaat niet in op de geruchten rondom de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur van Ajax. Namen als Jordi Cruijff, Maxwell en Wesley Sneijder circuleren als mogelijke opvolgers van Alex Kroes, maar de algemeen directeur houdt de lippen stijf op elkaar.

Twee dagen na de vuurwerkincidenten tijdens het gestaakte duel tussen Ajax en FC Groningen verschijnt Geelen – die maandag al door het stof ging – opnieuw bij ESPN. Net als eerder noemt hij het 'een gitzwarte avond'. Nadat het wangedrag van de F-Side is besproken, grijpt ESPN de kans om te vragen naar de voortgang in de zoektocht naar een technisch directeur.

“Nu we hier toch staan: jullie zijn nog op zoek naar een trainer en een nieuwe technisch directeur. Niet zo lang geleden zei je dat jullie ‘vaart aan het maken zijn’. Is het zo dat jullie met een kandidaat in de volgende fase zijn?”, vraagt Cristian Willaert.

Geelen blijft zorgvuldig: “Een nieuwe ‘td’ vinden is misschien wel het belangrijkste wat we nu moeten doen. We zijn met mensen in gesprek. Met meerdere mensen. Met wie of met welke mensen… ik begrijp dat je dat wil vragen, maar dat verstoort het proces alleen maar. Dus ik ga er nu niet op in.”

Willaert doet tóch nog een poging om iets uit de algemeen directeur van Ajax te krijgen: “Wesley Sneijder?”

Geelen houdt voet bij stuk: “Ik heb net gezegd: het heeft geen zin om op namen in te gaan. Als we alle namen gaan noemen, zijn we nog even bezig.”

Uit zijn antwoord concludeert Willaert dat Ajax nog in de 'verkennende fase' zit wat betreft de zoektocht naar een technisch directeur. Geelen bevestigt dat voorzichtig: “We proberen het zo snel mogelijk te doen, maar we kiezen voor zorgvuldigheid boven haast. Daarnaast hebben we Alex Kroes nog altijd, en hij zet zich volledig in. Dat helpt sowieso.”