Marco van Basten zou Wesley Sneijder wil willen ondersteunen mocht hij een functie krijgen bij Ajax. Sneijder sprak tijdens de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen met Louis van Gaal, maar is nog niet gebeld door de club.
Het is inmiddels een publiek geheim dat Sneijder er wel voor openstaat om aan de slag te gaan bij Ajax. Dick Advocaat zou de oud-voetballer bijvoorbeeld graag zien als technisch directeur bij de Amsterdammers, maar dit wordt door mensen binnen de club als te hoog gegrepen gezien. Een andere functie voor Sneijder binnen Ajax is wel meer enthousiaste.
Tijdens het gestaakte duel met FC Groningen sprak Sneijder dus met Van Gaal. "Het was mooi en fijn om Louis te zien en we hebben fijn gesproken. Ook over Ajax, maar het was geen sollicitatiegesprek", aldus Sneijder bij Rondo op Ziggo Sport. "We hebben erover gesproken en meningen gedeeld. Het was ook niet de intentie om zo in gesprek te gaan. Ik heb gezegd: als Ajax belt, ga ik in gesprek en dan gaan we kijken."
Kom op, Ajax is een professionele voetbalclub. Het idee dat je “even in gesprek gaat” met Sneijder omdat hij toevallig met Van Gaal praat tijdens een gestaakte wedstrijd is natuurlijk geen serieus beleid. Een topclub kiest op basis van visie, structuur en bewezen kwaliteiten, niet op basis van spontane momentjes langs de lijn. Ajax heeft behoefte aan stabiliteit, geen impulsmatige benoemingen.
Laat ik voorop stellen dat ik van Basten altijd een geweldige voetballer heb gevonden, maar als analist of persoon...hmmm. Ik vind het raar van hem dat hij als het over Ajax gaat óf totaal ongeïnteresseerd is, óf alles afkamt wat de club aangaat. Zijn trainerschap bij Ajax was ook al geen succes. Het zou zomaar kunnen dat Ajax interesse heeft in de diensten van Sneijder, maar de vraag blijft: wat zou hij dan moeten en vooral kunnen doen, en in welke functie? Ik heb er geen idee van. Bovendien heb ik bij Sneijder het gevoel dat hij zichzelf overschat. Maar dat van Basten dan opeens uit het niets roept dat hij wel wil helpen...beetje vreemd.
