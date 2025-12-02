Marco van Basten zou Wesley Sneijder wil willen ondersteunen mocht hij een functie krijgen bij Ajax. Sneijder sprak tijdens de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen met Louis van Gaal, maar is nog niet gebeld door de club.

Het is inmiddels een publiek geheim dat Sneijder er wel voor openstaat om aan de slag te gaan bij Ajax. Dick Advocaat zou de oud-voetballer bijvoorbeeld graag zien als technisch directeur bij de Amsterdammers, maar dit wordt door mensen binnen de club als te hoog gegrepen gezien. Een andere functie voor Sneijder binnen Ajax is wel meer enthousiaste.

Tijdens het gestaakte duel met FC Groningen sprak Sneijder dus met Van Gaal. "Het was mooi en fijn om Louis te zien en we hebben fijn gesproken. Ook over Ajax, maar het was geen sollicitatiegesprek", aldus Sneijder bij Rondo op Ziggo Sport. "We hebben erover gesproken en meningen gedeeld. Het was ook niet de intentie om zo in gesprek te gaan. Ik heb gezegd: als Ajax belt, ga ik in gesprek en dan gaan we kijken."