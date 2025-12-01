Marco van Basten denkt dat er misschien zelfs militairen nodig zijn om de veiligheid in Nederlandse voetbalstadions te garanderen. Dat stelt de voetbalanalist in het programma Rondo naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Ajax - FC Groningen.
"Het is dieptriest. Ik ben niet boos, maar teleurgesteld. Dit is volledig verkeerd, maar wat kan je ertegen doen? Er is geen land dat er zo beroerd voorstaat als Nederland als je kijkt naar wat er allemaal om de wedstrijden heen gebeurt.”
Van Basten legt de schuld met name bij de politiek. Hij vindt dat er te weinig wordt gedaan om dergelijke incidenten te voorkomen en te bestrijden. "Hier zijn de supporters de baas. Ajax, Feyenoord, PSV en andere clubs hebben kernen die inmiddels gevaarlijk zijn. Het zijn grote groepen die moeilijk te bestrijden zijn.”
"Je hebt bijna militairen nodig", vervolgt Van Basten. "Je zag in het stadion zelfs mortieren. Ga er maar eens tegenaan staan."
Het militairenverhaal is onzin. Wel goed dat hij aanstipt dat dit geen Ajaxprobleem is maar een probleem bij veel clubs. Daarnaast heeft de overheid in samenwerking met clubs wel een soort van maatregelen- of preventiepakket, maar dat vind ik niet toereikend. En dat blijkt ook steeds weer.
