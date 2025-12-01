Vandaag Inside is kritisch op de rol van scheidsrechter Bas Nijhuis bij Ajax – FC Groningen. Vooral Valentijn Driessen vindt dat de arbiter de wedstrijd nooit had mogen laten beginnen, omdat vooraf al signalen rondgingen over een mogelijke, doelbewuste staking door de F-Side.

Nijhuis had zondagavond de leiding over het duel tussen Ajax en FC Groningen. Al na vijf minuten was de scheidsrechter genoodzaakt om de wedstrijd stil te leggen, wegens vuurwerk op het veld. Toen Ajax – Groningen werd hervat, duurde het nog niet eens dertig seconden voordat de eerste fakkels vanaf de F-Side weer ontstoken waren. Nijhuis stuurde alle spelers weer resoluut naar binnen en eiste dat het duel definitief gestaakt zou worden.

Vandaag Inside kritisch op Bas Nijhuis na gestaakt duel Ajax

Volgens Vandaag Inside is de rol van Nijhuis discutabel. “Wat vond je van de beslissing van Bas gister? Een beetje laf, toch?”, vraagt Wilfred Genee kort na de start van de uitzending aan Driessen. “Dat heb ik ook tegen Bas gezegd: iedereen wist wat er ging gebeuren. Eigenlijk hadden ze niet moeten spelen. Ze wisten dat dit ging gebeuren. Het vuurwerk was al binnengebracht. Bas Nijhuis wist dat ook en liet toch aftrappen”, zegt de chef voetbal van De Telegraaf.

“Dat is vragen om problemen”, vindt Driessen. Johan Derksen onderbreekt sarcastisch: “Als Bas de wedstrijd laat aftrappen, krijgt hij de volledige vergoeding van de KNVB.” Genee richt zich vervolgens weer tot Driessen: “Dus eigenlijk zeg jij tegen Bas: je had niet mogen beginnen?”

Derksen reageert daarop: "Het is niet Bas zijn schuld. Het is de schuld van de Ajax-directie, die heeft ervoor gezorgd dat de hooligans de baas zijn. Ajax moet nu beginnen om de F-Side de rest van het seizoen dicht te houden. Dit zijn helemaal geen supporters!"

Nijhuis vol schande over wangedrag

De arbiter sprak tegenover ESPN vol afschuw over de supportersactie. "Dit gedrag dit kan toch niet. Ik wil het niet op mijn naam hebben dat ik de veiligheid van spelers hier in het geding breng." Nijhuis twijfelde ook geen moment toen hij na de hervatting weer vuurwerk op het veld gegooid zag worden. "Je zag de eerste fakkels alweer komen. Het was er geen één, je ziet hoeveel er ligt. Schandalig. Ik hoop dat ze het een keer keihard aanpakken. De club kan er niks aan doen, maar tegen dit gekkenwerk moet een keer worden opgetreden."