Ruud Gullit hekelt de wijze hoe Ajax omgaat met clubiconen. Dat schrijft de oud-voetballer in zijn column voor De Telegraaf. Zo vindt Gullit het onbegrijpelijk dat Maxwell wel is benaderd voor de functie van technisch directeur, maar 'kind van Ajax' Patrick Kluivert nooit iets heeft gehoord.
Ajax is naarstig op zoek naar een nieuwe technisch directeur, nadat Alex Kroes na het ontslag van John Heitinga heeft aangekondigd ook te willen vertrekken. Op aandringen van de overige directieleden en de raad van commissarissen blijft Kroes aan totdat er een opvolger is gevonden. Voor die positie is Jordi Cruijff de topkandidaat, maar Ajax voert ook gesprekken met andere kandidaten.
Zo heeft Ajax ook gesproken met Maxwell. "Maar waarom hij is benaderd, is me een raadsel", stelt Gullit in zijn column. "Hij heeft een technische functie gehad bij Paris Saint-Germain en als voetbalmakelaar gewerkt. Maar waarom is de Braziliaan wel benaderd en heeft Patrick Kluivert, een kind van Ajax, nooit iets gehoord?", vraagt hij zich af.
"Hij is technisch directeur geweest bij PSG, zat in het technisch management bij FC Barcelona, is trainer en bondscoach geweest", benoemt Gullit vervolgens kort het cv van Kluivert. "Kan iemand van Ajax uitleggen waarom Kluivert nooit een belletje heeft gekregen uit de Johan Cruijff Arena? Wat is de reden daarachter? Het zegt wel iets over hoe Ajax omgaat met boegbeelden van de club. Slecht."
Gullit haalt ook aan dat Michael Reiziger in 2023 door Ajax werd gepasseerd als hoofdtrainer ad-interim van de club. De club koos voor Heitinga die faalde en vervolgens twee jaar later werd teruggehaald als hoofdtrainer. "Welke filosofie zit daarachter? Ik begrijp het niet", aldus Gullit. "Voor wat Ajax flikt daar kan ik geen enkele sympathie voor opbrengen. Laat iemand van Ajax me uitleggen waarom Kluivert en Reiziger, die veel voor Ajax hebben betekend, volledig worden genegeerd door de club voor functies die bij hun passen", besluit hij.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat de reden erachter is? Nou omdat Kluivert in al zijn functies na zijn spelers carriere gefaald heeft?
Zo is dat. Bovendien kan het zomaar zijn dat Ajax niets in Kluivert ziet, en dat mag gewoon. Er is geen enkele verplichting om iets te moeten doen met oud-spelers. Plus is het ook wel vaker voorgekomen dat er gedoe ontstond tussen oud-spelers en de club. Denk aan Wim Jonk, Bergkamp en Tahamata. Oud-spelers bij een club halen wil niet per se zeggen dat het een goede zet is.
Gullit vergeet wie er recentelijk binnen is gehaald en die er nu nog zit ondanks dat Heitinga en Keizer moesten opstappen, naam even kwijt. Hij vergeet ook dat Frank Rijkaard meermaals is gevraagd voor verschillende functies. Hij heeft geweigerd. Jack van Gelder zette hem ooit voor schut op tv toen hij Cruijff beschuldigd had dat hij alleen ex-Ajax spelers voor droeg voor een top functie. Enkele seconden daarna werd de lijst van Cruijff voor gelezen en ja hoor Gullit stond daar ook op. Was het niet dezelfde Gullit, toentertijd wonende rond het Mercatorplein in Amsterdam, die Ajax aan het lijntje hield en een afspraak had met Ajax. Toen het bestuurslid, of meerdere leden op het tijdstip, aan de deur verschenen deed hij niet open. Meneertje was in gesprek met Barry Hughes van Haarlem. Ik kan nog lang door gaan. Nog eentje dan maar Actie op tv, veel bekende Nederlanders zetten zich in (giro 555? voor hulp aan kinderen). Bleek meneertje een MILJOEN guldens of euro's? te vangen. Toen er schande van werd gesproken, zei hij het is gewoon werk. Shame on you boy
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat de reden erachter is? Nou omdat Kluivert in al zijn functies na zijn spelers carriere gefaald heeft?
Zo is dat. Bovendien kan het zomaar zijn dat Ajax niets in Kluivert ziet, en dat mag gewoon. Er is geen enkele verplichting om iets te moeten doen met oud-spelers. Plus is het ook wel vaker voorgekomen dat er gedoe ontstond tussen oud-spelers en de club. Denk aan Wim Jonk, Bergkamp en Tahamata. Oud-spelers bij een club halen wil niet per se zeggen dat het een goede zet is.
Gullit vergeet wie er recentelijk binnen is gehaald en die er nu nog zit ondanks dat Heitinga en Keizer moesten opstappen, naam even kwijt. Hij vergeet ook dat Frank Rijkaard meermaals is gevraagd voor verschillende functies. Hij heeft geweigerd. Jack van Gelder zette hem ooit voor schut op tv toen hij Cruijff beschuldigd had dat hij alleen ex-Ajax spelers voor droeg voor een top functie. Enkele seconden daarna werd de lijst van Cruijff voor gelezen en ja hoor Gullit stond daar ook op. Was het niet dezelfde Gullit, toentertijd wonende rond het Mercatorplein in Amsterdam, die Ajax aan het lijntje hield en een afspraak had met Ajax. Toen het bestuurslid, of meerdere leden op het tijdstip, aan de deur verschenen deed hij niet open. Meneertje was in gesprek met Barry Hughes van Haarlem. Ik kan nog lang door gaan. Nog eentje dan maar Actie op tv, veel bekende Nederlanders zetten zich in (giro 555? voor hulp aan kinderen). Bleek meneertje een MILJOEN guldens of euro's? te vangen. Toen er schande van werd gesproken, zei hij het is gewoon werk. Shame on you boy