Ruud Gullit hekelt de wijze hoe Ajax omgaat met clubiconen. Dat schrijft de oud-voetballer in zijn column voor De Telegraaf. Zo vindt Gullit het onbegrijpelijk dat Maxwell wel is benaderd voor de functie van technisch directeur, maar 'kind van Ajax' Patrick Kluivert nooit iets heeft gehoord.

Ajax is naarstig op zoek naar een nieuwe technisch directeur, nadat Alex Kroes na het ontslag van John Heitinga heeft aangekondigd ook te willen vertrekken. Op aandringen van de overige directieleden en de raad van commissarissen blijft Kroes aan totdat er een opvolger is gevonden. Voor die positie is Jordi Cruijff de topkandidaat, maar Ajax voert ook gesprekken met andere kandidaten.

Zo heeft Ajax ook gesproken met Maxwell. "Maar waarom hij is benaderd, is me een raadsel", stelt Gullit in zijn column. "Hij heeft een technische functie gehad bij Paris Saint-Germain en als voetbalmakelaar gewerkt. Maar waarom is de Braziliaan wel benaderd en heeft Patrick Kluivert, een kind van Ajax, nooit iets gehoord?", vraagt hij zich af.

"Hij is technisch directeur geweest bij PSG, zat in het technisch management bij FC Barcelona, is trainer en bondscoach geweest", benoemt Gullit vervolgens kort het cv van Kluivert. "Kan iemand van Ajax uitleggen waarom Kluivert nooit een belletje heeft gekregen uit de Johan Cruijff Arena? Wat is de reden daarachter? Het zegt wel iets over hoe Ajax omgaat met boegbeelden van de club. Slecht."

Gullit haalt ook aan dat Michael Reiziger in 2023 door Ajax werd gepasseerd als hoofdtrainer ad-interim van de club. De club koos voor Heitinga die faalde en vervolgens twee jaar later werd teruggehaald als hoofdtrainer. "Welke filosofie zit daarachter? Ik begrijp het niet", aldus Gullit. "Voor wat Ajax flikt daar kan ik geen enkele sympathie voor opbrengen. Laat iemand van Ajax me uitleggen waarom Kluivert en Reiziger, die veel voor Ajax hebben betekend, volledig worden genegeerd door de club voor functies die bij hun passen", besluit hij.