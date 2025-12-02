FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld is zwaar teleurgesteld in de KNVB, nu de competitiewedstrijd bij Excelsior van vrijdagavond niet wordt verplaatst. De Groningers hadden voorgesteld om het duel te verschuiven naar 9 of 17 december, maar kregen nul op het rekest. Van Mosselveld zegt zelfs dat Groningen 'misschien maar een eens' niet moet opdagen voor de hervatting van het duel met Ajax van dinsdagavond.

Van Mosselveld vertelt in De Koffiecorner dat Groningen wél bereid was om al woensdag het restant tegen Ajax te spelen, maar dan alleen als het duel bij Excelsior zou worden verzet. "Wij waren akkoord met morgen, mits de wedstrijd tegen Excelsior verplaatst zou worden. Daar gingen ze alles aan doen, maar daar zet ik mijn vraagtekens bij. De burgemeester van Rotterdam zegt dan gewoon nee", zegt hij.

De club diende vervolgens twee alternatieven in: 9 december (tussen Europese wedstrijden) of 17 december, wanneer beide clubs vrij zijn in de beker. Maar opnieuw: geen beweging. "Dan komt het argument dat Excelsior geen drie wedstrijden in zes dagen kan spelen. Terwijl wij wel twee duels moeten spelen in drie dagen. Dit is een beslissing van het competitiebestuur van de KNVB en daar kun je niets tegen doen", aldus Van Mosselveld.

'Frustratie is zó groot'

De frustratie is inmiddels zo groot, dat zelfs extreem ogende opties voorbij kwamen. Van Mosselveld sluit niet uit dat Groningen dinsdag níét naar Amsterdam gaat. "Dat is helemaal niet zo gek, zo groot is de frustratie op dit moment. Maar dan krijg je een reglementaire 0-3 aan je broek. Maar misschien moet je dat gewoon maar eens doen, om een statement te maken", vindt de directeur.

Ondertussen blijft het gevoel knagen dat de Amsterdammers wél krijgen wat ze willen. "We hadden heel graag in een volle Arena gespeeld, met de druk er vol op, met fluitconcerten nadat ze twee verkeerde ballen hadden gegeven. Maar in plaats daarvan spelen we nu een corona-wedstrijd. Voor een voetballer is niks verschrikkelijker", besluit Van Mosselveld. Als Groningen 'gewoon' afreist naar Amsterdam, begint de hervatting vanmiddag om 14.30 uur achter gesloten deuren.