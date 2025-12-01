De supportersvereniging van FC Groningen is gefrustreerd door het feit dat de harde kern van Ajax het duel in de Johan Cruijff ArenA doelbewust heeft laten staken, zo laat voorzitter John de Jonge weten bij RTVNoord. De meegereisde fans hadden er geen probleem mee dat de Amsterdamse harde kern een eerbetoon wilde brengen aan de overleden Tum, maar zijn ook van mening dat het daarna moest stoppen met het vuurwerk.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten spelen definitief gestaakt, nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. Het ging hier om een eerbetoon aan de overleden supporter Tum.

In het uitvak hoorde men een uur voor de wedstrijd al dat de harde kern van Ajax van plan was het duel te laten staken. “De eerste keer zie je dan gigantisch vuurwerk en eigenlijk wisten we al dat ze nog een keer zouden komen en dat is precies wat er gebeurde”, aldus De Jonge, die zelf geen probleem heeft met een eerbetoon aan de overleden supporter. “Maar kap dan en ga dan weer verder. Blijkbaar vonden ze het nodig om hem definitief te staken.”

Vanuit de goedwillige supporters van Ajax klonk ook veel kritiek op de actie. “Ze staken vuurwerk af en dat schoot ook vlak langs hun eigen keeper. Als de veiligheid van spelers in het geding komt en die van de scheidsrechter, gaat dat veel te ver. Een mooie sfeeractie kan ik begrijpen, maar niet op deze manier”, laat hij weten. De Jonge vreest ook dat het supportersbeleid in Nederland hieronder gaat lijden. “Dit is verwerpelijk en dit helpt ook niet in de discussie rondom vuurwerk en de omgang met supporters. Echt een smet op het voetbal. Ook voor onze supporters in de discussie over normaliseren. Dat houdt wel even op na vandaag.”