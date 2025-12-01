De vuurwerkactie in de Johan Cruijff ArenA op zondag bij Ajax - FC Groningen maakt ook in het buitenland tongen los. In internationale media wordt schande gesproken van de actie van de harde kern van de Amsterdammers, waardoor het duel na zes minuten definitief werd gestaakt.
Nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden, werd de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen na zes minuten definitief gestaakt. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. De Nederlandse pers spreekt schande van de actie, maar ook in het buitenland is het opgevallen.
“De Johan Cruijff ArenA stond bijna letterlijk in lichterlaaie”, zo ziet Het Nieuwsblad. De Belgische krant benadrukt dat het al de tweede keer in een maand tijd was dat de Amsterdamse fans een enorme hoeveelheid vuurwerk afstaken op de tribunes. Net als begin november zag het dagblad de actie, ter herdenking van de overleden supporter Tum, uit de hand lopen.
“Trieste taferelen in Amsterdam”, schrijft Sporza over de actie van de harde kern van Ajax. “De crisis bij Ajax heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Zondagavond is de match tegen Groningen volledig ontsierd door supportersprotest van de Amsterdamse harde kern”, aldus het Belgische sportprogramma.
Ook in Engeland is de actie van de F-Side opgevallen. “Bloedbad in Amsterdam als Ajax-duel wordt gestaakt door gigantische vuurwerkexplosies”, kopt de Daily Mail. “Het duel moest worden gestaakt nadat fans een vuurzee creëerden met vuurwerk op de tribunes. De explosies waren zo heftig dat de spelers van beide teams direct stilstonden.” De BBC benadrukt dat het niet de eerste keer is dat de supporters van Ajax een wedstrijd hebben laten staken met vuurwerk, doelend op De Klassieker van september 2023. “De wedstrijd tegen Feyenoord werd gestaakt toen vuurwerk op het veld werd gegooid. De wedstrijd werd later achter gesloten deuren uitgespeeld.”
“Pyro-show loopt uit de hand”, zet het Duitse BILD in de kop. “Wat begon als een normale competitiewedstrijd eindigde in chaos en horror. Er werden meerdere fakkels en vuurpijlen op het veld gegooid. Scheidsrechter Bas Nijhuis onderbrak daarom de wedstrijd.” De krant haalt aan dat aanvoerder Davy Klaassen meerdere keren vol ongeloof richting de tribune gebaarde nadat er vuurwerk op het veld terechtkwam.
De KNVB moet Ajax nu gewoon een puntenstraf geven, en niet een symbolische. Minimaal 7 punten. Als je dit laat lopen, dan is de boodschap aan de rest van het land dat georganiseerde sabotage blijkbaar kan zonder echte consequenties. En dat is levensgevaarlijk voor de toekomst. In Amsterdam is dit bovendien niet nieuw. Het is de laatste jaren meerdere keren misgegaan en Ajax heeft genoeg waarschuwingen gehad. Zelfs na de vorige incidenten hebben ze de basisveiligheid nog steeds niet op orde gekregen. Mensen zonder kaartjes die via een nooduitgang binnenkomen, vuurwerk dat in enorme hoeveelheden wordt binnengedragen en doelbewuste acties om een wedstrijd te laten staken… dat is geen incident meer, dat is structureel falen. Als KNVB moet je daar afstand van nemen en laten zien dat je de regie hebt. Een geldboete werkt niet, een lege tribune werkt niet. Ajax moet sportief voelen dat dit niet normaal is. Alleen dan voorkom je dat andere clubs denken: “Ach, zoveel stelt het blijkbaar niet voor.” Ajax heeft de veiligheid simpelweg niet gewaarborgd en dat kan niet zonder forse consequenties.
Geen punten aftrek. Waar je de oproerkraaier er mee laat weg komen De gehele harde kern straffen 6 of 10 wedstrijden niet welkom in welke stadion uit of thuis die straf aanhouden daar mee beginnen gebeurt het weer nog 10 wedstrijden er bij op
@dilima1966 Ik snap je punt over het straffen van de harde kern, maar dat verandert niks aan het feit dat Ajax zelf ook verantwoordelijkheid draagt. Waarom zijn er geen netten geplaatst, terwijl dit een paar weken geleden ook al misging? Waarom kon een nooduitgang opengezet worden en kwamen er mensen zonder kaartjes binnen? Je kunt supporters straffen, maar als de club zelf de basisveiligheid niet op orde heeft, dan is Ajax net zo schuldig. Veiligheid waarborgen begint bij de organisatie, niet alleen bij het publiek.
@dilima1966 precies! En genoeg mensen op de wachtlijst voor een seizoenskaart.
Het lijkt maar niet door te dringen dat dit juist mensen waren zonder kaartjes. En als je mensen zonder ticket via een openstaande nooduitgang naar binnen laat komen, dan is dat geen “harde kern probleem”, maar een organisatorisch probleem. Ajax is hier gewoon verantwoordelijk voor. Je kunt vakken schoonvegen wat je wilt, maar zolang de basisveiligheid niet klopt, los je helemaal niets op.
@21. Er wordt al gesproken over harde kern mensen met stadion verbod die samen werken met de harde kern die er nu zit dus daar ligt het probleem harde kern aanpakken gehele harde kern 6 tot 10 wedstrijden verbod beging daar maar mee
Zulke grote hoeveelheden zijn NIET door een supporter die bij de wedstrijd was bij aanvang van de wedstrijd meegenomen. Dit is kort van te voren gebeurd. Wie kunnen dat zijn. Leveranciers van de horeca in de JC Arena, uitzendkrachten die daar werken, ga die eens aan de tand voelen en trek hun vergunning in. De verkeerden worden gestraft
