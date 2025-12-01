De vuurwerkactie in de Johan Cruijff ArenA op zondag bij Ajax - FC Groningen maakt ook in het buitenland tongen los. In internationale media wordt schande gesproken van de actie van de harde kern van de Amsterdammers, waardoor het duel na zes minuten definitief werd gestaakt.

Nadat Ajax-supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld gooiden, werd de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen na zes minuten definitief gestaakt. Doelbewuste acties, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer kon garanderen. De Nederlandse pers spreekt schande van de actie, maar ook in het buitenland is het opgevallen.

“De Johan Cruijff ArenA stond bijna letterlijk in lichterlaaie”, zo ziet Het Nieuwsblad. De Belgische krant benadrukt dat het al de tweede keer in een maand tijd was dat de Amsterdamse fans een enorme hoeveelheid vuurwerk afstaken op de tribunes. Net als begin november zag het dagblad de actie, ter herdenking van de overleden supporter Tum, uit de hand lopen.

“Trieste taferelen in Amsterdam”, schrijft Sporza over de actie van de harde kern van Ajax. “De crisis bij Ajax heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Zondagavond is de match tegen Groningen volledig ontsierd door supportersprotest van de Amsterdamse harde kern”, aldus het Belgische sportprogramma.

Ook in Engeland is de actie van de F-Side opgevallen. “Bloedbad in Amsterdam als Ajax-duel wordt gestaakt door gigantische vuurwerkexplosies”, kopt de Daily Mail. “Het duel moest worden gestaakt nadat fans een vuurzee creëerden met vuurwerk op de tribunes. De explosies waren zo heftig dat de spelers van beide teams direct stilstonden.” De BBC benadrukt dat het niet de eerste keer is dat de supporters van Ajax een wedstrijd hebben laten staken met vuurwerk, doelend op De Klassieker van september 2023. “De wedstrijd tegen Feyenoord werd gestaakt toen vuurwerk op het veld werd gegooid. De wedstrijd werd later achter gesloten deuren uitgespeeld.”

“Pyro-show loopt uit de hand”, zet het Duitse BILD in de kop. “Wat begon als een normale competitiewedstrijd eindigde in chaos en horror. Er werden meerdere fakkels en vuurpijlen op het veld gegooid. Scheidsrechter Bas Nijhuis onderbrak daarom de wedstrijd.” De krant haalt aan dat aanvoerder Davy Klaassen meerdere keren vol ongeloof richting de tribune gebaarde nadat er vuurwerk op het veld terechtkwam.