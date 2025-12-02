Wesley Sneijder zou, als hij technisch directeur van Ajax was, afscheid nemen van Josip Sutalo. Dat vertelde de analist maandagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport.
Sutalo kwam in de zomer van 2023 voor ongeveer twintig miljoen euro over van Dinamo Zagreb naar Ajax. De Kroaat kende een slecht begin, leefde onder Francesco Farioli op, maar blinkt dit seizoen opnieuw niet uit in het shirt van Ajax. Sneijder vindt dat dit ten koste gaat van Youri Baas, die volgens hem wél presteert.
"Youri Baas staat naast Sutalo, maar die wordt niet beter zo. Zet iemand neer naast Baas waar hij zich aan kan optrekken, dan stijgt zijn waarde weer," geeft Sneijder aan. Het zou een van de veranderingen zijn die de voormalig middenvelder zou doorvoeren bij Ajax. Bekend is dat Sneijder openstaat voor een functie binnen de Amsterdamse club. De laatste weken wordt hij veelvuldig in verband gebracht als mogelijke opvolger van technisch directeur Alex Kroes.
Sneijder is niet volledig te spreken over het beleid van zijn voorganger. Hij vindt vooral dat er te weinig kwaliteit is ingekocht: "Volgens mij zaten ze van de week tegen Benfica allemaal op de bank. Financieel is het aardig voor elkaar, maar sportief moet je nu stappen gaan maken."
Dat kost wel tijd, weet Sneijder: "Dat lukt niet binnen een jaar. Daar gaat twee tot drie jaar overheen. Geef de jeugd de kans en zet een paar pionnen neer met een netwerk, mensen die spelers eventueel kunnen wegbrengen, bijvoorbeeld via huurconstructies."
Het is toch merkwaardig met die jongen, want er is ook een periode geweest dat hij goed speelde, naja in elk geval naar behoren. Maar goed, buiten Sutalo mogen er wel nog meer spelers vertrekken wat mij betreft. O.a. Wijndal, Weghorst en Berghuis.
Als ik Snijder was zou ik alvast beginnen met het op papier zetten wat Ajax nu allemaal fout doet, omdat jij niet werd!! aangesteld. Voet met de voeten is vaak slecht met het hoofd. Vaak is niet altijd. Snijder probeert volop in de media te komen en dat te gebruiken als troef. Is hij betrouwbaar? Zal hij na zijn eventuele! aanstelling met respect praten over de club? Denk het niet. Wat Ajax fout heeft gedaan onder Overmars/Sar is het inzetten om tot de top van Europa te gaan behoren. Beuker zet dit compleet weer om en zet in op Nederland en dan met name Noord Holland. Jammer dat de samenwerking met Sparta voorbij is.
