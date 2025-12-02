Live voetbal

Sneijder pleit voor vertrek van Sutalo: 'Baas wordt nu niet beter'

Wesley Sneijder en Josip Sutalo
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
2 december 2025, 07:50   Bijgewerkt: 1 december 2025, 23:34

Wesley Sneijder zou, als hij technisch directeur van Ajax was, afscheid nemen van Josip Sutalo. Dat vertelde de analist maandagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport.

Sutalo kwam in de zomer van 2023 voor ongeveer twintig miljoen euro over van Dinamo Zagreb naar Ajax. De Kroaat kende een slecht begin, leefde onder Francesco Farioli op, maar blinkt dit seizoen opnieuw niet uit in het shirt van Ajax. Sneijder vindt dat dit ten koste gaat van Youri Baas, die volgens hem wél presteert.

"Youri Baas staat naast Sutalo, maar die wordt niet beter zo. Zet iemand neer naast Baas waar hij zich aan kan optrekken, dan stijgt zijn waarde weer," geeft Sneijder aan. Het zou een van de veranderingen zijn die de voormalig middenvelder zou doorvoeren bij Ajax. Bekend is dat Sneijder openstaat voor een functie binnen de Amsterdamse club. De laatste weken wordt hij veelvuldig in verband gebracht als mogelijke opvolger van technisch directeur Alex Kroes.

Sneijder is niet volledig te spreken over het beleid van zijn voorganger. Hij vindt vooral dat er te weinig kwaliteit is ingekocht: "Volgens mij zaten ze van de week tegen Benfica allemaal op de bank. Financieel is het aardig voor elkaar, maar sportief moet je nu stappen gaan maken."

Dat kost wel tijd, weet Sneijder: "Dat lukt niet binnen een jaar. Daar gaat twee tot drie jaar overheen. Geef de jeugd de kans en zet een paar pionnen neer met een netwerk, mensen die spelers eventueel kunnen wegbrengen, bijvoorbeeld via huurconstructies."

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.845 Reacties
904 Dagen lid
15.744 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij komt in het rijtje Rugani Matheus mcConnell totaal overschat door de technische directeur zowel kroes als beuker verspeelde geld geweest

Sparta010
184 Reacties
799 Dagen lid
707 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Was vorig jaar een van de betere bij ajax maar veel te veel voor betaald.

Timo987
18 Reacties
15 Dagen lid
30 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Twintig miljoen is inderdaad wel erg veel voor wat hij tot nu toe heeft laten zien bij Ajax.

Docker
236 Reacties
15 Dagen lid
583 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is toch merkwaardig met die jongen, want er is ook een periode geweest dat hij goed speelde, naja in elk geval naar behoren. Maar goed, buiten Sutalo mogen er wel nog meer spelers vertrekken wat mij betreft. O.a. Wijndal, Weghorst en Berghuis.

Vrij Dag
264 Reacties
561 Dagen lid
357 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als ik Snijder was zou ik alvast beginnen met het op papier zetten wat Ajax nu allemaal fout doet, omdat jij niet werd!! aangesteld. Voet met de voeten is vaak slecht met het hoofd. Vaak is niet altijd. Snijder probeert volop in de media te komen en dat te gebruiken als troef. Is hij betrouwbaar? Zal hij na zijn eventuele! aanstelling met respect praten over de club? Denk het niet. Wat Ajax fout heeft gedaan onder Overmars/Sar is het inzetten om tot de top van Europa te gaan behoren. Beuker zet dit compleet weer om en zet in op Nederland en dan met name Noord Holland. Jammer dat de samenwerking met Sparta voorbij is.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Meer info

Complete Stand

