LIVE Eredivisie | Eerste Ajax-opstelling García bekend: Konadu start tegen Sparta

14 maart 2026, 19:00   Bijgewerkt: 19:49
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist

Óscar García debuteert zaterdagavond (21.00 uur) op de bank bij de hoofdmacht van Ajax. De opvolger van ontslagen trainer Fred Grim moet met nog acht duels voor de boeg de in crisis verkerende Amsterdammers naar de derde plek in de Eredivisie zien te loodsen. In de Johan Cruijff Arena komt nummer zeven Sparta Rotterdam op bezoek. De ploeg van Maurice Steijn, die in het seizoen 2023/24 na slechts elf duels werd ontslagen bij Ajax, was eerder dit seizoen nog heel dicht bij een overwinning op de Amsterdammers. Oscar Gloukh zorgde op Het Kasteel in minuut 97 voor de 3-3. Wordt het zaterdagavond om 21.00 uur wederom een spektakelstuk tussen Ajax en Sparta? In dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax – Sparta.

20:11

Opstelling Sparta:

Ook de opstelling van de bezoekers is bekend: voor deze elf namen kiest Maurice Steijn bij Sparta!

19:48

Opstelling Ajax bekend!

Daar is de eerste Ajax-opstelling van García! Takehiro Tomiyasu staat voor het eerst in de basis vanavond, hij viel eerder vier keer in. In de spits krijgt Don-Angelo Konadu de kans, omdat Kasper Dolberg niet geheel fit is (de Deen zit wel op de bank) en Wout Weghorst geschorst.

Opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu; Regeer, Klaassen, Steur; Berghuis, Konadu, Godts

19:44

'Konadu in de basis'

19:19

19:18

Eerder dit seizoen: doelpuntenfestijn op Het Kasteel

Op 4 oktober vorig jaar stonden Ajax en Sparta voor het laatst tegenover elkaar. Op Het Kasteel opende Wout Weghorst vlak voor rust de score, maar door goals van Tobias Lauritsen (penalty), Mitchell van Bergen en Joshua Kitolano boog Sparta de achterstand om in een 3-1 voorsprong. Ajax knokte zich via andermaal Weghorst terug in de wedstrijd en voorkwam in de zevende minuut van de blessuretijd een nederlaag, toen Oscar Gloukh de eindstand op 3-3 bracht.

19:15

Steijn terug in Amsterdam

Sparta staat op dit moment maar twee plaatsen onder Ajax, op de zevende plaats. Dat zou aan het eind van de rit een plek in de play-offs om Europees voetbal betekenen, wat een uitstekende prestatie zou zijn voor het elftal van Maurice Steijn. Die kondigde recent aan dat hij zijn aflopende contract op Het Kasteel niet gaat verlengen, de vraag is bij welke club de trainer volgend seizoen op de bank zal zitten.

In 2023 was Steijn natuurlijk kortstondig trainer van Ajax. Dat avontuur kwam al na amper vier maanden ten einde; na slechts twee zeges in elf officiële wedstrijden.

19:13

García debuteert

Ajax staat vanavond voor het eerst onder leiding van de Spanjaard Óscar García. Na John Heitinga en Fred Grim is hij alweer de derde trainer die dit seizoen als eindverantwoordelijke op de bank zit. Aan García de taak om Ajax, dat door de nederlaag bij FC Groningen van afgelopen weekend is afgezakt naar de vijfde plaats, in de laatste acht wedstrijden van het seizoen een Champions League-ticket te bezorgen.

Om dat te bereiken moeten de Amsterdammers minstens derde worden; die positie geeft aan het eind van de rit immers recht op een plek in de voorronde. Een tweede plaats zou nóg beter uitkomen, in dat geval is een plaats in het hoofdtoernooi gegarandeerd.

19:10

Welkom!

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Hier blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij het Eredivisieduel tussen Ajax en Sparta Rotterdam. Aftrap: 21.00 uur.

Ajax - Sparta

Ajax
21:00
Sparta Rotterdam
Vandaag om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44
6
AZ
26
1
39
7
Sparta
26
-10
38

