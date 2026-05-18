Een flinke domper voor Ayoni Santos. Het talent van Sparta Rotterdam is de meest opvallende afwezige in de definitieve WK-selectie van Kaapverdië. De middenvelder hoopte na zijn recente debuut op een ticket voor het eindtoernooi, maar hoort niet bij de 26 koppige selectie. Zes andere in Nederland geboren spelers, onder wie zijn broer Jamiro Monteiro, reizen wél af met de Blauwe Haaien.
Nog geen 24 uur voor de definitieve bekendmaking wist Santos nog niet of hij erbij zou zitten. Na de wedstrijd zei hij: “Ik hoop het, morgen hoor ik meer.” Ook keek hij alvast vooruit naar een mogelijke ontmoeting met Spanje en Lamine Yamal. Met een knipoog zei hij: “Die ga ik lekker opeten.” Die confrontatie komt er nu echter niet.
Waar de WK-droom van Santos uiteenspat, is er voor zijn broer Jamiro Monteiro wel goed nieuws. De middenvelder van PEC Zwolle, die daarmee de enige speler uit de Eredivisie in de selectie is, mag de koffers pakken. Monteiro is één van de zes in Nederland geboren spelers in de selectie van Kaapverdië.
Ook de gebroeders Laros en Deroy Duarte zijn van de partij. De twee middenvelders, die in het verleden net als Santos voor Sparta speelden, komen tegenwoordig uit voor het Hongaarse Puskás Akadémia en het Bulgaarse Ludogorets. Het Nederlandse zestal wordt compleet gemaakt door Garry Rodrigues, Sidny Lopes Cabral en Dailon Livramento.
Het Afrikaanse land plaatste zich in oktober voor de allereerste keer in de geschiedenis voor het wereldkampioenschap. Kaapverdie zit in de groep met Spanje, Saudi Arabië en Uruguay.
Keepers: Márcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego FC), Vozinha (Chaves).
Verdedigers: Diney Borges (Al Bataeh), Sidny Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Roberto Pico Lopes (Shamrock FC), Stopira (Torreense).
Middenvelders: Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães), Deroy Duarte (Ludogorets), Laros Duarte (Puskás Akadémia), João Paulo Fernandes (Otelul Galați), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (FC Krasnodar), Yannick Semedo (Farense).
Aanvallers: Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Ryan Mendes (Iğdır FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Gilson Benchimol Tavares (Akron Togliatti), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv).