KNVB doet beroep op burgemeester Volendam: 'Laat Groningen-fans toe'

De KNVB heeft een klemmend beroep gedaan op Rick Beukers, de burgemeester van Edam-Volendam, om donderdag alsnog uitsupporters van FC Groningen toe te laten bij het Europese play-offduel met Ajax. De Amsterdamse club moet voor deze wedstrijd uitwijken naar het Kras Stadion van FC Volendam, omdat de eigen Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar is wegens een concertreeks van Harry Styles. De lokale driehoek besloot om geen uitpubliek toe te staan na eerdere ongeregeldheden, wat tot grote onvrede leidt bij de betrokken voetbalclubs.

Zowel FC Groningen als Willem II is onaangenaam verrast door de maatregel van de autoriteiten in Edam-Volendam. De ban op uitsupporters is ingesteld nadat aanhangers van FC Volendam zelf rellen veroorzaakten na afloop van de thuiswedstrijd tegen Telstar. Het verzoek van het competitiebestuur betaald voetbal richt zich uitsluitend op de ontmoeting tussen Ajax en de noordelijke club. De KNVB beschouwt alternatieve scenario's, zoals het omdraaien van het duel naar een thuiswedstrijd voor FC Groningen, als niet realistisch. FC Groningen is daarentegen van mening dat een verplaatsing naar de Euroborg gezien de bijzondere omstandigheden wel degelijk op tafel zou moeten liggen.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld van FC Groningen is uiterst kritisch op de gang van zaken. "Voor ons is dit totaal niet acceptabel", zo stelt de directeur. Van Mosselveld trok naar eigen zeggen bijna een maand geleden al aan de bel bij de KNVB toen de uitwijkplannen van Ajax bekend werden. "Toen heb ik direct gevraagd wat dat zou betekenen voor de gedeelde recette, want het scheelt nogal of je voor 55.000 of voor 6.000 mensen speelt", aldus de algemeen directeur, die op vragen over inkomsten en uitsupporters nooit antwoord heeft gekregen. Hij heeft zelfs aangegeven om een boycot van de wedstrijd niet uit te sluiten.

Ook vanuit de kant van FC Volendam klinkt teleurstelling over de ontstane situatie. Algemeen directeur Piet van der Pol baalt ervan dat de club geen gastvrijheid kan tonen aan de fans van Willem II en FC Groningen, die volgens hem part noch deel hebben aan de recente gebeurtenissen. Van der Pol is geschrokken van het geweld dat door de eigen aanhang werd veroorzaakt. "Mensen die gewoon naar huis wilden, hun auto wilden bereiken of in de buurt van het stadion wonen, werden slachtoffer van rellen die niets meer met voetbal te maken hadden", zo verklaart de directeur van FC Volendam.

Willem II benadrukt op zijn beurt dat de club totaal niet is gekend in de besluitvorming en dat FC Volendam eenzijdig heeft besloten om zelf ook geen fans mee naar Tilburg te nemen. Omdat het competitiebestuur de dubbele confrontatie tussen FC Volendam en Willem II als een andere situatie beschouwt, blijft het uitvak daar leeg. Willem II had de Volendamse supporters met alle liefde willen ontvangen en vindt dat de eigen aanhang nu onterecht gestraft wordt. "Juist in de play-offs, waarin sportieve belangen groot zijn en steun vanaf de tribunes van enorme waarde is, is het teleurstellend dat zij hiervan de dupe worden", zo luidt het oordeel vanuit Willem II.