Calvin Stengs heeft zich niet bepaald populairder gemaakt bij de achterban van Feyenoord. De aan Pisa verhuurde middenvelder plaatste een opvallende reactie onder een Instagram-post van Gjivai Zechiël, die niet in goede aarde viel bij Het Legioen. Inmiddels is de comment verwijderd.
Zechiël speelde zondagmiddag zijn laatste duel in het shirt van FC Utrecht. Aankomende zomer keert de middenvelder terug bij Feyenoord, waar hij volgens Robin van Persie een kans gaat krijgen in de voorbereiding. Dat is ook Stengs niet ontgaan.
Onder een Instagram-post van Zechiël reageerde Stengs ‘kans’. Daarmee lijkt hij te doelen op de woorden van Van Persie. Zechiël reageerde in ieder geval lachend op de reactie van zijn voormalig ploeggenoot.
Feyenoord-fans zijn op hun beurt absoluut niet te spreken over de comment van Stengs. Volgens hen zorgt de blessuregevoelige creatieveling puur en alleen voor onrust binnen de selectie. “Snel afscheid van nemen. Sinds Brian Priske was hij al een stoorzender”, luidt een reactie op X. Een ander is minder mild in zijn bewoording: “Oprotten met die stoorzender.”
Zechiël zei na afloop van FC Utrecht – Fortuna Sittard dit over zijn toekomst: “We gaan zien hoe belangrijk ik ben in de ogen van Feyenoord. Ik wil niet ergens op de bank terechtkomen. Feyenoord is een mooie club, maar er zijn meerdere mooie clubs in de wereld en meerdere clubs met interesse ook.”
Stengs past in mijn ogen gewoon niet bij Feyenoord. Veel te laconieke uitstraling en uiteindelijk schaar ik hem in hetzelfde rijtje als Timber en Zerrouki. Te veel randzaken, te weinig het gevoel dat alles voor Feyenoord opzij wordt gezet. De media slijpt ondertussen alweer de messen en brengt alles wat Stengs zegt of doet direct als waarheid naar buiten. Exact hetzelfde gebeurde eerder bij Timber. Terwijl inmiddels luid en duidelijk is geworden dat Timber afgelopen zomer zelf al weg wilde bij Feyenoord. Toch werd het toen gebracht alsof Robin van Persie hem zogenaamd kapot maakte door die aanvoerdersband af te pakken. Van Persie is in mijn ogen juist nog lang rustig gebleven. Een plek in het tweede had toen helemaal niet gek geweest. Wat mij betreft mag datzelfde ook gelden voor Stengs en Zerrouki. Bij Feyenoord hoort een andere mentaliteit.
