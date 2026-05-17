Live voetbal 6

Dit is het schema voor de play-offs om Europees voetbal

17 mei 2026, 16:40   Bijgewerkt: 16:45
Wout Weghorst
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Nu de Eredivisie erop zit, is het schema van de play-offs om Europees voetbal bekend. In dit artikel vind je het programma met Ajax, FC Utrecht, sc Heerenveen en FC Groningen.

Wat staat op het spel in de play-offs?

De ploegen zullen strijden om het laatste ticket voor Europees voetbal. Het gaat om plaatsing voor de tweede voorronde van de Conference League in het seizoen 2026/27.

Wie spelen de play-offs?

Doordat AZ de beker heeft gewonnen, gaan de nummers 5 tot en met 9 de play-offs in — met uitzondering van AZ zelf.

Het betekent dat Ajax (5), FC Utrecht (6), sc Heerenveen (8) en FC Groningen (9) de play-offs ingaan, terwijl AZ als nummer 7 buiten die strijd blijft.

Hoe werken de play-offs?

Artikel gaat verder onder video

De play-offs bestaan uit twee halve finales en een finale. In zowel de halve finales als de finale heeft de hoogst geëindigde club het thuisvoordeel. Bij een gelijkspel vindt een verlenging plaats en daarna desnoods een strafschoppenserie.

Ajax kan niet in de eigen Johan Cruijff ArenA spelen, omdat Harry Styles het stadion bezet houdt voor een concertreeks. De Amsterdammers wijken uit naar het stadion van FC Volendam.

Wat is het schema?

Donderdag 21 mei*

Halve finale play-offs: Ajax – FC Groningen

Halve finale play-offs: FC Utrecht – sc Heerenveen

Zondag 24 mei

18.00 uur: Finale tussen de winnaars van de halve finales

* De halve finales worden gespeeld om 18.45 uur en 21.00 uur; in een later stadium wordt bekend welke wedstrijd op welk tijdstip wordt ingedeeld.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Girona-trainer Michel

Groot nieuws: Ajax en Míchel bereiken mondeling akkoord

  • vr 15 mei, 16:50
  • 15 mei 16:50
  • 7
Oscar Garcia

Óscar García slaat gedurfde taal uit: 'Ajax wordt volgend jaar kampioen'

  • vr 15 mei, 16:08
  • 15 mei 16:08
  • 8
Youri Regeer Ajax FC Utrecht

Rampzalige dag voor Ajax: Amsterdammers zakken naar plek vijf

  • zo 10 mei, 18:43
  • 10 mei 18:43
  • 13
14 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.550 Reacties
1.070 Dagen lid
17.145 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Rampzalig om naar dit ajax te kijken slappe hap wedstrijd weer ik hoop dat ze de play offs gaan verliezen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.550 Reacties
1.070 Dagen lid
17.145 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Rampzalig om naar dit ajax te kijken slappe hap wedstrijd weer ik hoop dat ze de play offs gaan verliezen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Utrecht
33
11
50
8
Heerenveen
33
4
50
9
Groningen
33
3
45
10
Sparta
33
-21
43
11
Fortuna
33
-12
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws