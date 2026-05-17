Dit is het schema voor de play-offs om Europees voetbal

Nu de Eredivisie erop zit, is het schema van de play-offs om Europees voetbal bekend. In dit artikel vind je het programma met Ajax, FC Utrecht, sc Heerenveen en FC Groningen.

Wat staat op het spel in de play-offs?

De ploegen zullen strijden om het laatste ticket voor Europees voetbal. Het gaat om plaatsing voor de tweede voorronde van de Conference League in het seizoen 2026/27.

Wie spelen de play-offs?

Doordat AZ de beker heeft gewonnen, gaan de nummers 5 tot en met 9 de play-offs in — met uitzondering van AZ zelf.

Het betekent dat Ajax (5), FC Utrecht (6), sc Heerenveen (8) en FC Groningen (9) de play-offs ingaan, terwijl AZ als nummer 7 buiten die strijd blijft.

Hoe werken de play-offs?

De play-offs bestaan uit twee halve finales en een finale. In zowel de halve finales als de finale heeft de hoogst geëindigde club het thuisvoordeel. Bij een gelijkspel vindt een verlenging plaats en daarna desnoods een strafschoppenserie.

Ajax kan niet in de eigen Johan Cruijff ArenA spelen, omdat Harry Styles het stadion bezet houdt voor een concertreeks. De Amsterdammers wijken uit naar het stadion van FC Volendam.

Wat is het schema?

Donderdag 21 mei*

Halve finale play-offs: Ajax – FC Groningen

Halve finale play-offs: FC Utrecht – sc Heerenveen

Zondag 24 mei

18.00 uur: Finale tussen de winnaars van de halve finales

* De halve finales worden gespeeld om 18.45 uur en 21.00 uur; in een later stadium wordt bekend welke wedstrijd op welk tijdstip wordt ingedeeld.