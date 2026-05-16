Serieuze problemen voor Telstar in aanloop naar cruciaal duel om degradatie

16 mei 2026, 06:55
Ronald Koeman junior
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Voor Telstar verloopt de voorbereiding op het cruciale duel tegen FC Volendam in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie niet zonder slag of stoot. Anthony Correia mist een aantal belangrijke spelers, terwijl er ook een hoop vraagtekens zijn voor de belangrijkste Vissersderby ooit.

Aankomende zondag maken Volendam en Telstar uit wie de gevreesde nacompetitie om degradatie in moet. De ploeg die wint, blijft in de Eredivisie. Voor Telstar is zelfs een gelijkspel voldoende, maar de voortekenen zijn niet al te positief.

De club uit Velsen-Zuid kampt namelijk met diverse blessuregevallen in de selectie. Vooral de afwezigheid van Cedric Hatenboer is een dreun voor de Noord-Hollanders. De middenvelder, die sinds de winter wordt gehuurd van Anderlecht, is een belangrijke schakel in de formatie van Correia. Ook Nökkvi Thórisson en Dylan Mertens zijn niet van de partij.

Er zijn ook nog drie twijfelgevallen bij Telstar: Jochem Ritmeester van de Kamp, Nils Rossen en Tyrone Owusu moeten de cruciale wedstrijd mogelijk aan zich voorbij laten gaan. Met name Ritmeester van de Kamp en Rossen speelden dit seizoen veel wedstrijden bij de promovendus.  

Volendam - Telstar

FC Volendam
14:30
Telstar
Wordt gespeeld op 17 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
PEC
33
-25
37
14
Excelsior
33
-14
35
15
Telstar
33
-7
34
16
Volendam
33
-19
32
17
NAC
33
-23
28

