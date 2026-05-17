Van Persie: 'Meer respect is op zijn plaats, we slaan door in Nederland'

Robin van Persie neemt het op voor . De trainer van Feyenoord stoort zich aan 'het sfeertje' rondom Sterling en wijst op zijn staat van dienst. Wel erkent Van Persie dat Sterling zondag, in mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord, 'ongelukkig' voor de dag kwam.

Sterling stond negentig minuten op het veld bij Feyenoord tegen PEC. “Het was ongelukkig op sommige momenten. In de tweede helft zat hij er een aantal keer goed bij, maar persoonlijk heb ik een beetje moeite met het cynisme rondom zijn persoon", zegt Van Persie in gesprek met ESPN.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind dat meer respect op zijn plaats is. Het sfeertje rondom hem kan ik slecht tegen. Iedereen moet zijn plek kennen en ik vind dat we in Nederland een beetje doorslaan. Hij heeft 200 goals gemaakt in Engeland en 82 interlands gespeeld. Los van of je hem goed vindt spelen of niet, want dat is ieders mening. Maar dat wij er als voetballand zo mee omgaan, vind ik echt heel slecht”, aldus de geïrriteerde trainer.

Van Persie zoekt gesprek met Sterling

Hoe Sterling zelf terugkijkt op zijn periode bij Feyenoord, weet Van Persie naar eigen zeggen nog niet precies. Dat gesprek wil hij op korte termijn voeren.

“Daar ga ik vanavond met hem over zitten. We gaan nu terug naar 1908 en hebben een diner met elkaar. Dan zal ik nog even een momentje pakken om het met hem daarover te hebben.”

Ondertussen kon Van Persie met een goed gevoel terugkijken op de afsluiting van het seizoen. Feyenoord won in Zwolle, al vond de trainer dat zijn ploeg het zichzelf onnodig moeilijk maakte door slordig om te gaan met de kansen.

“Heel makkelijk was het niet, omdat we zoveel kansen misten”, stelt Van Persie. “We hadden er meer moeten maken dan twee. Het lijkt uiteindelijk misschien makkelijk, maar dat gevoel had ik de eerste zeventig minuten niet. We winnen wel terecht en het is altijd prettig als je de zomer in gaat met de punten op zak.”

Van Persie duidelijk over Hadj Moussa en zoon Shaqueel

Ook Anis Hadj Moussa komt ter sprake. De aanvaller maakte beide doelpunten. Van Persie wil nog niet speculeren over een vertrek van een van zijn sterspelers. “Volgens mij heeft hij nog een contract tot 2029 of 2030 zelfs. Het moet gaan blijken, maar dat is een vraag voor later.” Het contract van Hadj Moussa loopt inderdaad door tot medio 2030.

Een stuk vrolijker werd de trainer bij het onderwerp Shaqueel van Persie. Zijn zoon maakte na maanden van blessureleed zijn rentree als invaller en dat zorgde zichtbaar voor tevredenheid bij zijn vader. “Het is hartstikke leuk voor hem. Fijn dat het ook kon, want de wedstrijd was binnen. Hij heeft hard gewerkt in samenwerking met de performanceafdeling.”