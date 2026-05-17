Blokzijl verheugt zich op weerzien met Ajax: 'Altijd speciaal'

verheugt zich op de halve finale van de play-offs, waarin hij het met FC Groningen gaat opnemen tegen Ajax. "Misschien is dit stiekem toch wel de leukste uitkomst", zegt de verdediger na het duel met Heracles Almelo (1-2) voor de camera's van RTV Noord.

FC Groningen pakte zondag ondanks een wat moeizame vertoning de volle buit tegen de degradant. David van der Werff zette de bezoekers al vroeg op een 0-1 voorsprong, maar de thuisclub kwam via Tristan van Gilst weer langszij. PSV-huurling Tygo Land zorgde na rust voor de beslissing, door via het been van Mike te Wierik (ex-FC Groningen) de winnende te maken: 1-2. Door de zege komt De Trots van het Noorden uit op een totaal van 48 punten, goed voor de negende plaats op de eindrangschikking.

Blokzijl zegt na de wedstrijd dat het 'niet hoogstaand' was wat FC Groningen liet zien in Almelo, maar aan de andere kant ook dat hij niet het gevoel heeft gehad dat de play-offs daadwerkelijk nog echt in gevaar zouden komen. Dat gebeurde dan ook niet, waardoor FC Groningen voor het eerst in vijf seizoenen (en voor het eerst sinds de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie en de direct daaropvolgende promotie) weer van de partij is bij het seizoenstoetje. In de halve finale van de play-offs wacht nu Ajax; het duel wordt vanwege de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA afgewerkt in het Kras Stadion van FC Volendam.

'Verdiend dat we in de play-offs staan'

"Ja, het wordt mijn eerste keer in de play-offs", zegt Blokzijl. "Dat is toch bijzonder en mooi en het past denk ik ook bij ons seizoen. Ik denk dat we het hebben verdiend om in de play-offs te staan en dat we daar ook horen. Van alle ploegen die daarin staan hebben we dit jaar gewonnen, dus wat dat betreft moeten we gewoon voor het maximale gaan." Als hem gevraagd wordt of het duel met Ajax 'stiekem de leukste uitkomst' is van de laatste speelronde, kan Blokzijl een brede grijns niet onderdrukken. "Ja, misschien stiekem toch wel. Natuurlijk is het mooi dat we tegen Ajax spelen. Dat is altijd een speciale wedstrijd. Dat dat zo is uitgekomen is extra mooi."

Blokzijl maakte vorig seizoen in het thuisduel met Ajax, in de voorlaatste speelronde, een cruciale treffer in de strijd om de landstitel. Door in blessuretijd de 2-2 te maken - met zijn eerste profdoelpunt - zorgde de verdediger ervoor dat PSV de koppositie overnam van de Amsterdammers, die een week later niet meer in gevaar kwam.